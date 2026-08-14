„Ignitis grupė“ nuo žaliosios energetikos gręžiasi į elektros tinklus

Pastarąjį pusmetį sumažėjo žaliosios energetikos dalis įmonės rezultate: tinklų dalis sudarė 147,3 mln. eurų, arba 48 proc. rezultato, palyginti su 44,1 proc. prieš metus, o vadinamasis žaliųjų pajėgumų segmentas uždirbo 149,2 mln. eurų EBITDA (pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) ir sudarė 48,7 proc. viso grupės rezultato, palyginti su 55,4 proc. prieš metus.
Žalieji pajėgumai sumažėjo 10 proc. – dėl mažesnės fiksuotos kainos ir gamybos apimties. Tinklų segmentas savo ruožtu augo 15 proc. per metus.
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