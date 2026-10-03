„Ignitis renewables“ stiprina ryšį su bendruomenėmis: nuo edukacijų iki ilgalaikės paramos

Bendrovės komanda dalyvavo net aštuoniolikoje renginių, kuriuose susitiko su tūkstančiais gyventojų, kvietė geriau pažinti atsinaujinančiąją energiją ir drauge kalbėtis apie tai, kaip energijos transformacija kuria vertę regionams. Gyventojai galėjo pamatyti, kad vėjo energija gali būti artima ir suprantama, kai ji pristatoma paprastai, – pasitelkus patirtis, dialogą ir bendrą veiklą.
„Ignitis renewables“ jau kelerius metus nuosekliai įgyvendina šviesios kaimynystės principą. Jis apima tris kryptis: edukaciją apie vėjo energiją, dalyvavimą bendruomenių gyvenime ir finansinę paramą vietos iniciatyvoms. Taip bendrovė siekia, kad atsinaujinančioji energija regionuose taptų teigiamų pokyčių dalimi.
„Mums svarbu būti šalia žmonių ne tik vystant energetikos projektus, bet ir kasdieniame bendruomenių gyvenime. Vasaros renginiai ir edukacijos leidžia ne tik dalytis žiniomis, bet ir išgirsti bendruomenių lūkesčius, drauge ieškoti sprendimų ir kurti ilgalaikes partnerystes. Tokie susitikimai yra svarbi šviesios kaimynystės dalis“, – sako „Ignitis renewables“ komunikacijos partneris Paulius Kalmantas.
Atsinaujinančioji energija – arčiau žmonių
Šios vasaros renginių geografija buvo itin plati. „Ignitis renewables“ dalyvavo renginiuose, miestų šventėse, bendruomenių susibūrimuose ir edukacinėse iniciatyvose visoje Lietuvoje. Nuo aitvarų ir vėjo festivalių iki mažesnių švenčių Kretingoje, Zapyškyje, Šventojoje, Linkuvoje, Pušalote, Guostagalyje, Grūžiose, Vaiguvoje ir kitose vietovėse. Visuose renginiuose buvo daug malonių susitikimų, naujų pažinčių ir įkvepiančių pokalbių.
Susitikimuose siekta parodyti, kokį svarbų vaidmenį vėjo energija atlieka kuriant šalies ateitį. „Lietuvos atsinaujinančiųjų išteklių potencialas kelis kartus viršija vidaus poreikius. Kryptingai tęsdama plėtrą Lietuva gali ne tik užsitikrinti ilgalaikį energetinį saugumą, bet ir tapti reikšminga žaliosios elektros eksportuotoja regione“, – teigia P. Kalmantas.
Renginiuose lankytojų laukė „Ignitis renewables“ edukacinės ir interaktyvios veiklos, padėjusios atsinaujinančiąją energiją pažinti per patirtį. Gyventojai galėjo išbandyti elektrą generuojančius dviračius, virtualiosios realybės akinius, leidžiančius pakilti į vėjo elektrinės viršūnę ir susipažinti su vėjo energijos gamybos ir projektų vystymo principais. Tokios veiklos priminė linksmą žaidimą, tačiau kartu mokė, kaip vėjas gamina elektros energiją.
Ryškiausiais vasaros edukacijų akcentais tapo Palangos vėjo festivalis, kurorte veikusi „Ignitis renewables“ edukacijų erdvė, tarptautinis aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ ir drauge su Lietuvos jūrų muziejumi organizuotas festivalis „Savos bangos. Tvarios ateities kūrėjų laboratorija“.
Palangoje gyventojai ir kurorto svečiai net dvi savaites buvo kviečiami pažinti energiją pasitelkiant žaidimą, judesį ir eksperimentą. Interaktyvios veiklos suteikė galimybę tiek vaikams, tiek suaugusiesiems ne tik išgirsti apie vėjo energiją, bet ir ją patirti praktiškai. Tokios patirtys padeda sudėtingas energetikos temas paversti suprantamomis ir įdomiomis įvairaus amžiaus žmonėms.
Tarptautiniame aitvarų festivalyje „Vėjų vėjai“ tūkstančiai lankytojų ne tik grožėjosi įspūdingais aitvarais, bet ir susipažino su vėjo energija ir jos reikšme Lietuvos ateičiai.
Vasaros veiklas simboliškai vainikavo Klaipėdoje vykęs festivalis „Savos bangos“, subūręs mokslininkus, verslo atstovus, kūrėjus, aplinkosaugos organizacijas ir bendruomenes. Festivalyje diskutuota apie tvarumą, ateities technologijas ir žmonių vaidmenį kuriant tvaresnę Lietuvą.
Vienas svarbiausių metų akcentų – Kaune vykęs jau trečiasis „Ignitis renewables“ bendruomenių sąskrydis, subūręs daugiau kaip 150 atstovų iš 20 bendruomenių ir asociacijų iš įvairių Lietuvos regionų. Sąskrydžio metu buvo dalijamasi patirtimis, pristatomos bendruomenių iniciatyvos, o vaikams ir jaunimui surengtos energetinės edukacijos.
Bendruomenes stiprina ne tik susitikimai
Bendruomenių renginiai yra dalis platesnės „Ignitis renewables“ šviesios kaimynystės programos. Bendrovė ne tik vysto atsinaujinančiosios energijos projektus, bet ir investuoja į bendruomenių iniciatyvas šalia veikiančių vėjo parkų.
Per ketverius metus daugiau kaip 60 bendruomenių projektų Lietuvoje įgyvendinti skirta daugiau nei 1,3 mln. eurų paramos. Kelmės, Mažeikių, Tauragės, Jurbarko, Kretingos ir kitų regionų bendruomenės šias lėšas panaudoja viešosioms erdvėms atnaujinti, kultūrinėms, socialinėms ir edukacinėms iniciatyvoms.
Besitęsianti „Ignitis renewables“ ir vietos bendruomenių partnerystė šiandien jau pasiekė aiškių rezultatų: daugėja įgyvendintų projektų, aktyvių iniciatyvų ir žmonių įsitraukimo. Tai rodo, kad atsinaujinančioji energija gali kurti ne tik švarią energiją, bet ir ilgalaikę vertę regionams ir visai šaliai.
Bendrovė siekia, kad atsinaujinančioji energija regionuose taptų teigiamų pokyčių dalimi.
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