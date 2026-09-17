Įpareigojo: „Treatwell LT“ turės aiškiai nurodyti mokesčio sąlygas grožio salonams

Bendrovė įpareigota informaciją apie mokestį pateikti paprastai ir suprantamai, kaip to reikalauja ES taisyklės, ketvirtadienį pranešė taryba.
„Itin svarbu, kad verslo klientams taikomos sąlygos būtų skaidrios, aiškios ir nuspėjamos, nepaliekant galimybių netikėtiems interneto platformų sprendimams“, – pranešime teigė tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.
Taryba konstatavo, kad „Treatwell LT“ pažeidė ES reglamentą, tačiau baudos neskyrė – įpareigojo bendrovę per du mėnesius paprastai ir suprantamai pateikti informaciją apie mokesčio taikymą.
Tuo metu „Treatwell“ vadovė Lietuvoje Gabrielė Isodaitė-Dargužienė komentare BNS teigė, kad tarybos sprendimas nustebino, jį žadama skųsti teismui.
„Gerbiame tarybos atliktą darbą, tačiau su jos galutiniu vertinimu nesutinkame, todėl ketiname sprendimą skųsti, kad mūsų pozicija būtų visapusiškai įvertinta. Sprendime nėra nurodyta, kad reikia keisti patį mokestį, be to, mums nebuvo skirta bauda“, – teigė G. Isodaitė-Dargužienė.
Ji pabrėžė, kad į tarybos rekomendacijas buvo atsižvelgta, sąlygos papildytos išsamesniais paaiškinimais.
Tyrimas dėl galimo ES taisyklių pažeidimo pradėtas gavus grožio salono valdytojo skundą, kad „Treatwell LT“ nepagrįstai taikė mokestį už naujų vartotojų atšauktus arba neįvykusius vizitus, nors tokio mokesčio aplinkybės aiškiai nenurodytos.
Institucija nustatė, kad „Treatwell LT“ nepateikė informacijos, kokiais atvejais ir kokiomis tiksliai aplinkybėmis ji turi teisę pritaikyti mokestį ir kada jis gali būti panaikinamas.
Pasak tarybos, nors platforma gali imtis priemonių, siekdama apsisaugoti nuo mokesčio vengiančių verslo klientų, tačiau sąlygose turi būti aiškiai nurodyta, kokiais kriterijais remdamasi „Treatwell LT“ nusprendžia, kad klientas piktnaudžiauja esą atšauktais vizitais kaip pretekstu nemokėti mokesčio.
Be kita ko, nustatyta, kad nebuvo nurodoma informacija apie priežastis, dėl kurių verslo klientams gali būti nutrauktos tarpininkavimo paslaugos, taip pat – reitingavimo parametrų svarba, prieigos prie duomenų aprašymas.
„Treatwell LT“ minėtas sąlygas pakoregavo iki tyrimo pabaigos, todėl Konkurencijos taryba šia apimtimi tyrimą nutraukė.
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