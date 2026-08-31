Įsigijimų įtaka: „Civinity“ per paskutinius 12 mėn. išaugo trečdaliu

Atitinkama 12 mėn. pro forma EBITDA siekė 9,7 mln. eurų – 27,7 proc. daugiau nei prieš metus.
Šie pro forma rodikliai apima 12 mėn. laikotarpį ir parodo grupės veiklos apimtį, į skaičiavimą įtraukus visą įsigyto „Metus“ verslo rezultatą. Atskirai skelbiami sausio–birželio faktiniai rezultatai apima 2026 m. pirmąjį pusmetį.
Sausį–birželį „Civinity“ faktiškai gavo 52,9 mln. eurų pajamų – 14,9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Pirmojo pusmečio EBITDA padidėjo 22,6 proc. ir siekė 5,1 mln. eurų. Grynojo pelno grupė uždirbo 2,1 mln. eurų, arba 24,9 proc. daugiau nei prieš metus. Per šešis mėnesius pasiektas grynasis pelnas sudarė 2,12 mln. eurų.
„Vienas žingsnis – „Metus“ sandoris – pakeitė visą grupės mastą geografine prasme, pridėjo naują regioną. Integraciją pradedame po stipraus pusmečio – EBITDA ir grynasis pelnas augo greičiau už pajamas. Dabar reikia suderinti procesus keliose šalyse ir išlaikyti stabilų klientų aptarnavimą“, – sakė „Civinity“ grupės valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
„Civinity“ EBITDA marža pirmąjį pusmetį padidėjo nuo 9,1 iki 9,7 proc. Grynojo pelno marža ūgtelėjo nuo 3,64 iki 3,96 proc. Iš kiekvieno pajamų euro grupė uždirbo daugiau nei prieš metus.
„Metus“ prie grupės pridėjo naują geografiją
„Metus“ grupė Kroatijoje ir Slovėnijoje prižiūri per 3 tūkst. įvairių gamintojų liftų. Grupėje dirba apie 280 žmonių. Jos veikla apima liftų gamybą, naujų liftų montavimą bei liftų priežiūrą ir modernizaciją. Liftai gaminami Bosnijoje ir Hercegovinoje, montavimo projektai vykdomi Vokietijoje bei kitose Europos rinkose.
2025 m. „Metus“ pajamos siekė 18,9 mln. eurų, EBITDA – 1,1 mln. eurų. Iki įsigijimo šio verslo metinės pajamos prilygo beveik penktadaliui „Civinity“ grupės pajamų. Sandoris išplėtė grupės komercinę veiklą ir suteikė nuolatinę veiklos bazę Kroatijoje bei Slovėnijoje.
2025 m. „Civinity“ pirmą kartą perkopė 100 mln. eurų pajamų ribą – grupės pajamos siekė 100,4 mln. eurų, EBITDA – 8,3 mln. eurų.
„Perkopę 100 mln. eurų ribą kalbėjome apie kitą augimo etapą. Dabar jis jau matomas skaičiuose. Antroje metų pusėje daugiausia dėmesio skirsime „Metus“ integracijai ir išaugusio verslo pelningumui“, – teigė D. Jacka.
Apie „Civinity“ grupę
„Civinity“ – viena didžiausių pastatų priežiūros, inžinerinių ir susijusių skaitmeninių paslaugų grupių Šiaurės Europoje bei Baltijos regione. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Pietų Europos rinkose, įskaitant Kroatiją bei Slovėniją. „Civinity“ prižiūri daugiau kaip 5 mln. kv. m gyvenamųjų pastatų ploto, aptarnauja daugiau kaip 1,6 tūkst. komercinių klientų ir yra įgyvendinusi daugiau kaip 2 tūkst. inžinerinių projektų.
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