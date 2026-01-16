Įspėja apie socialiniuose tinkluose parduodamus šiuos produktus: tai nesaugu

Pasak VMVT specialistų, vartotojus pasiūlymai vilioja, tačiau svarbu suprasti, kad šios platformos nėra pritaikytos saugiai prekybai maistu, o pirkėjams kyla nemažai rizikų, reagavimas į pranešamus pažeidimus internetinėje erdvėje yra komplikuotas.
Kiekvienas ūkio subjektas, norintis vykdyti prekybos ar gamybos veiklą maistu, turi būti registruotas VMVT nustatyta tvarka. Ar subjektas yra registruotas, galima patikrinti Maisto tvarkymo subjektų registre –https://vmvt.lt/opendata/mtsr/index.php.
Ūkio subjektas, parduodamas maisto produktus vartotojui pagal nuotolines sutartis ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis (pvz., internetu), vartotojui pateikiamoje informacijoje privalo aiškiai nurodyti:
1. Juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę.
3. Faktinį veiklos adresą bei kontaktinius duomenis.
Jei pardavėjas šių duomenų nepateikia arba bando juos nuslėpti, tikimybė, kad veikla vykdoma nelegaliai, yra labai didelė.
VMVT reaguoja į gaunamus pranešimus apie įtartiną prekybą, bet ragina ir vartotojus išlikti budriems bei kritiškai vertinti skelbimus socialiniuose tinkluose.
Saugiausia rinktis tuos pardavėjus, kurie veikia skaidriai, nurodo savo veiklos registracijos duomenis ir gali garantuoti gaminamo maisto saugą.
VMVT ragina saugoti savo ir artimųjų sveikatą – rinktis patikimus gamintojus!
