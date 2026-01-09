Kaip ligoninės reagavo į atšauktus kūdikių mišinius?

Vilnietė Kamilė dirba aukle ir prižiūri kelių šeimų mažylius, kai kuriuos iš jų maitina ir pieno mišiniais. Apie tai, kad viename iš produktų aptikta bakterija, ji sako kol kas negirdėjusi, o ir tėvai, panašu, sureaguoti dar nespėjo.
„Turiu šeimas, kurios naudoja mišinukus, reikės paklausti – pati nebuvau mačiusi tokio pranešimo“, – sakė Kamilė.
Bakterija aptikta kūdikių pieno mišiniuose, pagamintuose Nyderlanduose. Nesaugus produktas – „Alfamino“, gamintojas „Nestlé“. Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnybą apie tai informavo italai, pranešė, kad produkcija atkeliavo ir į Lietuvą.
„Šiuo metu atsakingas gamintojas saugumo sumetimais galimai nesaugius mišinius atšaukė iš rinkos“, – informavo VMVT vyriausioji specialistė Karolina Taraškevičienė.
Medikai paaiškina, kas tai per bakterija ir kuo ji pavojinga.
„Bacillus cereus yra lazdelės, jos yra bacilos bakterijos, kurios dažniausiai dauginasi ryžiuose. Tikėtina, kad tai buvo kryžminė tarša gamintojo gamybos metu, ruošiant mišinį ryžių pagrindu“, – aiškino Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
Tokias bakterijas galima aptikti ir virtuose ryžiuose, jei jie per ilgai laikomi – atsiranda nemalonus kvapas, ryžiai tarsi surūgsta.
„Ji labai pavojinga naujagimiams, kurie neturi jokio imuninio atsako – jų imunitetas yra nulinis. Bakterija gali sukelti virškinamojo trakto simptomus – viduriavimą, pykinimą, vėmimą“, – pabrėžė I. Aleksa.
Tarnybų teigimu, užkrėsta produkcija šiuo metu yra sandėlyje ir, laimei, jos išplatinti nespėta. Tačiau nerimą kelia tai, kad „Nestlé“ paskelbė ir apie dar kelių kitų mišinių partijų atšaukimą saugumo sumetimais ir dėl prevenciniais tikslais vykdomo tyrimo.
„Iš šešių minimų produktų tiekėjas informavo, kad galėjo pasiekti keturių rūšių nekokybiška produkcija“, – sakė „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.
Prekybininkai tikina, kad gavę informaciją produkciją nedelsiant pašalino iš lentynų.
„Bendras sulaikytos produkcijos kiekis – tiek parduotuvėse, tiek sandėlyje – šiuo metu siekia daugiau nei 1500 vienetų“, – teigė T. Atraškevičius.
Kur dar galėjo patekti ši produkcija, aiškinamasi.
LNK žinioms pavyko išsiaiškinti, kad produkcija buvo pasiekusi ir vieną didžiausių gydymo įstaigų – Santaros klinikas.
„Mūsų pacientai yra jautresni, serga, dažnai ir patys viduriuoja. Iš tiesų turime kelis šios formos produktus, juos skiriame pacientams, tačiau tai nėra dažniausiai naudojami mišiniai“, – sakė Santaros klinikų gydytoja dietologė Justė Parnarauskienė.
Klinikos ramina – šiuo metu visi šie produktai atrinkti ir pašalinti.
„Pastarosiomis dienomis ar pastarąjį mėnesį šių produktų kūdikiams neskyrėme“, – tikino J. Parnarauskienė.
Įstaiga pabrėžia, kad tai nereiškia, jog informaciją apie atšaukimą sužinojo anksčiau – mišiniai skirti tik išskirtiniams pacientams, o sutapo taip, kad tokių kūdikių tuo metu skyriuje nebuvo.
„Produktai, kuriuos išima iš rinkos, yra plataus spektro. Tai yra ir įprasti mišiniai, kurie skirti visiems, mišiniai vaikams, kurie yra alergiški karvės pieno baltymui, neišnešiotiems kūdikiams ir turintiems jautresnį virškinimą. Turėjome mišinukus, skirtus jautresnį virškinimą turintiems vaikams, tai tokių pacientų šiuo metu neturėjome“, – sakė J. Parnarauskienė.
Dalies prevenciškai iš rinkos atšaukiamų mišinių galiojimo laikas siekia 2027 metų rudenį. Tėvų prašoma pasitikrinti produktų partijų numerius, kurie skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje. Atsižvelgiant į galimą pavojų, raginama produktų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas.
„Jeigu produktas buvo įsigytas, pinigai bus grąžinti“, – teigė T. Atraškevičius.
Kol kas pastarojo prekybos tinklo pirkėjai į parduotuves nesikreipė, o vienas vaistinių tinklas pats susisiekė su dviem pirkėjais.
Dėl galimo produkcijos užteršimo vienoje iš gamyklų „Nestlé“ produktų partijas atšaukė iš viso 25 šalyse.
Naujausi komentarai