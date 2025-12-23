Šventinis paukštienos patiekalas: viena klaida, kurią daro daugelis

Ruošiantis Kalėdoms ir pilnėjant pirkinių krepšiams, paukštienos pasirinkimo vieta – viena iš tų, kur verta ilgiau stabtelėti ir neskubėti. Specialistai rekomenduoja paukštieną į pirkinių krepšelį dėti pačioje visų pirkimų pabaigoje, kad ji kuo trumpiau būtų laikoma ne šaldytuvo temperatūroje.
Į ką atkreipti dėmesį renkantis mėsą?
Pakuotė: ji turi būti sandari, sausa ir švari. Pažeista pakuotė – palanki terpė bakterijoms daugintis.
Temperatūra: tiek parduotuvėje, tiek namuose šviežia paukštiena turi būti laikoma ne aukštesnėje nei 4 °C temperatūroje.
Gamintojas: rinkitės tik registruotų įmonių produkciją – ant pakuotės ieškokite identifikavimo numerio.
Išvaizda: venkite mėsos su kraujosruvomis, nemaloniu kvapu ar skysčių pertekliumi pakuotėje.
Didžiausia klaida virtuvėje – paukštienos plovimas
Nors daugeliui vis dar kyla noras nuplauti šviežią paukštieną po tekančiu vandeniu, to daryti nereikėtų. Plaunant vandens lašeliai su bakterijomis (pavyzdžiui, salmonelėmis ar kampilobakterijomis) gali pasklisti ant kriauklės, stalviršių, indų ar net drabužių. Kepimo metu aukšta temperatūra sunaikina bakterijas, todėl plovimas yra ne tik nereikalingas, bet ir pavojingas dėl kryžminės taršos rizikos.
Kryžminė tarša įvyksta tada, kai bakterijos nuo žalios mėsos patenka ant produktų, kurie nebebus termiškai apdorojami, pavyzdžiui, salotų ar duonos.
Higiena – saugios virtuvės pagrindas
Rankų higiena: rankas su muilu plaukite bent 30 sekundžių prieš ir po kontakto su žalia paukštiena.
Įrankiai: naudokite atskiras pjaustymo lenteles ir peilius mėsai bei daržovėms. Po naudojimo juos kruopščiai nuplaukite karštu vandeniu.
Šluostės: vietoj virtuvinių kempinių, kurios dažnai tampa bakterijų židiniais, rinkitės vienkartinius popierinius rankšluosčius. Daugkartines šluostes dienos pabaigoje rekomenduojama sterilizuoti verdančiame vandenyje.
Kad paukštiena būtų saugi vartoti, ją būtina tinkamai termiškai apdoroti – storiausioje mėsos vietoje temperatūra turi siekti ne mažiau kaip 75 °C. Neturint maisto termometro, rekomenduojama įpjauti storiausią paukščio vietą: ištekėjusios sultys turi būti visiškai skaidrios, be rausvo atspalvio, o pati mėsa – pilnai iškepusi ir nebetampri.
Šventėms įsigijus šaldytą kalakutą ar antį, svarbu iš anksto suplanuoti jų atitirpinimą. Saugiausias būdas – atitirpinti paukštieną šaldytuve, vengiant kambario temperatūros. Didesnio dydžio kalakutas gali tirpti parą ar net ilgiau, todėl šiam procesui reikėtų numatyti pakankamai laiko.
Atsakingas produktų pasirinkimas ir kruopštus jų paruošimas padeda ne tik išsaugoti šventinių patiekalų kokybę bei skonį, bet ir užtikrinti, kad šventės namuose praeitų saugiai ir be nemalonių netikėtumų.
