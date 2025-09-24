 Klaipėdos restorano deserte radus salmonelių, sustabdyta įstaigos veikla

2025-09-24 15:54
ELTOS inf.

Klaipėdoje esančio restorano „Paslėpti receptai“ deserte aptikus salmonelių, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) sustabdė įstaigos veiklą ir pradėjo tyrimą.

Klaipėdos restorano deserte radus salmonelių, sustabdyta įstaigos veikla / VMVT nuotr.

Kaip pranešė tarnyba, praėjusią savaitę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamentas pranešė apie dviem asmenims nustatytą salmoneliozę pavalgius pietus Klaipėdos restorane „Paslėpti receptai“.

Gavę šią informaciją VMVT inspektoriai nedelsdami atliko patikrinimą. Jo metu įstaigoje buvo nustatyta, kad paruošti desertai, jų gamybos inventorius  bei daržovių pjaustymo įranga buvo laikoma žalios mėsos apdorojimo zonoje. Tai, pasak tarnybos, galėjo turėti įtakos dėl to, kad žmonės susirgo.

Be to, užfiksuota, kad įrangos išdėstymas neatitinka pagal nurodytą plane, taip pat – inventoriaus priežiūros bei savikontrolės trūkumai.

Siekiant nustatyti galimą užkrato šaltinį, buvo paimti geriamojo vandens, deserto bei plautų salotų mėginiai, taip pat  aplinkos mėginiai nuo paviršių.  Juos ištyrus, salmonelė buvo rasta deserte „Pistacijų tiramisu“.

VMVT sustabdė įmonės veiklą. Tyrimas tęsiamas.

Šiame straipsnyje:
Restoranas
Paslėpti receptai
Salmonelės
maisto ir veterinarijos tarnyba
uždarė restoraną
VMVT

Košmaras
Bardakas.
1
0
