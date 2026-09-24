Įspėja: radus tai lauke, prašoma neliesti

VMVT informuoja, kad nuo rugsėjo 14 d. planuojama pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas nuo pasiutligės bus atliekamas 50 kilometrų pasienio su kaimyninėmis šalimis – Lenkija ir Baltarusija (žr. 1 pav.) – ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferinei zonai: Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrėnų sav., Kaišiadorių r. sav., Prienų r. sav., Alytaus r. sav., Varėnos r. sav., Druskininkų sav., Zarasų r. sav., Ignalinos r. sav., Švenčionių r. sav., Rokiškio r. sav., Utenos r. sav., Anykščių r. sav., Molėtų r. sav., Ukmergės r. sav., Širvintų r. sav., Kaišiadorių r. sav., Elektrėnų r. sav., Birštono sav., Marijampolės sav., Kalvarijos sav.
Viename kvadratiniame kilometre bus išmėtyta ne mažiau kaip 25 jaukai su vakcina nuo pasiutligės. Iš viso Lietuvos teritorijoje bus išmėtyta 505 000 jaukų su šia vakcina. Jeigu bus palankios meteorologinės oro sąlygos, rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės planuojama baigti š. m. lapkričio 20 d. Laukiniams gyvūnams vakcinuoti bus naudojami jaukai su vakcina LYSVULPEN, gyva vakcina, peroralinė suspensija, kuri yra registruota Lietuvos Respublikoje ir įtraukta į Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų registrą.
VMVT atkreipia dėmesį, kad jaukai su vakcina nuo pasiutligės bus išmėtomi miškuose, pievose, laukuose. Nebus išmetama virš miestų, gyvenviečių, sodybų, upių, ežerų. Tačiau įmanoma, kad gyventojai gali aptikti namų valdos teritorijose jauką su vakcina ar jos likučius. Jauką gali pernešti laukiniai gyvūnai, stambūs paukščiai bei naminiai gyvūnai: katės, šunys. Vakcina yra nepavojinga augintiniams. Aplinkoje išmėtytos vakcinos tankis yra labai mažas: jaukas išmetamas orlaiviui skrendant 0,5 km lygiagrečiomis juostomis viena nuo kitos, maždaug kas 100 m vienas nuo kito.
Radus jaukų su vakcina nuo pasiutligės (žr. 2 pav.) negalima jų liesti, rinkti ar kitaip sunaikinti. Įtarus, kad jaukas su vakcina rastas netinkamoje vietoje, informuoti VMVT telefonu 1879 (gali būti taikomi padidinti tarifai) arba + 370 5 242 0108 (tinka skambinant ir iš užsienio), ar el. paštu [email protected].
VMVT pabrėžia svarbų medžiotojų indėlį kovojant su pasiutlige. Už kiekvieną vakcinacijos zonoje sumedžiotą lapę ar usūrinį šunį ir pristatytą tyrimams į VMVT teritorinį skyrių, mokama 10 eurų išmoka. Šie tyrimai padeda įvertinti vakcinacijos efektyvumą ir užkirsti kelią ligai plisti.
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