JAV fintech bendrovė per įsigytą „Saldo Bank“ plės veiklą ES

Sandoris leis „Payward“ per lietuvišką banką plėsti veiklą Europos Sąjungoje, trečiadienį pranešė įmonė.
„ES licencijuotas bankas yra būtent ta grandis, kuri leis mums aptarnauti Europos klientus taip, kaip ir turėtų pagrindinė finansų įstaiga: suteikti jiems vieną vietą turtui laikyti, laisvai jį perkelti ir įdarbinti“, – pranešime sakė vienas „Payward“ vadovų Arjun'as Sethi (Arjunas Sefi).
„Payward“ klientai Europoje sudaro apie 30 proc. visų bendrovės klientų.
„Payward“ komercijos vadovas Markas Greenbergas (Markas Grynbergas) sako, kad plečiant banko veiklą Europoje planuojama stiprinti ir „Saldo Bank“ filialą Lietuvoje.
„Dar turime užbaigti reguliacinius valdymo pakeitimų procesus, tačiau turime ambiciją ilgainiui plėsti „Saldo“ veiklą Europoje – tikriausiai pradėsime nuo indėlių, o vėliau pereisime prie skolinimo“, – BNS sakė „Payward“ komercijos vadovas Markas Greenbergas (Markas Grynbergas).
„Dabar Europoje įdarbinta apie 30 proc. „Payware“ personalo, norime plėsti verslą Lietuvoje, čia įdarbinti daugiau žmonių“, – kalbėjo jis.
Skelbiama, kad prijungus „Saldo“ „Payward“ galės Europoje priims indėlius, siūlys skolinimo produktus ir bankininkystės paslaugas, leis mokėjimo korteles, teiks paskolas smulkiam ir vidutiniam verslui.
„Augimo ambicija yra didelė, (...) iš penkių žengti į 27 (Europos Sąjungos – BNS) rinkas ir kiekvienoje iš jų stiprinti pozicijas – norime kalbėti apie dešimčių milijardų JAV dolerių indėlių ir paskolų vertę ilguoju laikotarpiu. Galbūt ne rytoj ir ne kitą mėnesį, bet tai yra siekiamybė“, – BNS aiškino M. Greenbergas.
„Saldo Bank“ prezidentas Jarkko Maensivu (Jarko Mensivu) sako, jog plėsis paslaugų ratas: „Kur kas daugiau klientų galės vienoje vietoje naudotis visomis abiejų bendrovių paslaugomis.“
BNS jis teigė, jog sandoris su „Payward“ leis „Saldo Bank“ pritraukti daugiau finansinių išteklių į plėtrą.
„Su maža komanda, ribotais resursais per kelis metus (per 3,5 metų banko veiklos Lietuvoje – BNS) sugebėjome įžengi į penkias rinkas. Atsivėrus galimybei pasinaudoti „Payward“ resursais ir pasauline bankine infrastruktūra augimo greitis ir mastas bus kur kas didesnis“, – BNS sakė J. Maensivu.
Jis negalėjo pasakyti, kiek naujų darbuotojų bankas įdarbins: „Dar yra daug nežinomųjų, dėl to nuspręsime vėliau. Bet neabejotinai reikės samdyti daugiau žmonių.“
Nuo 2023-iųjų vasario Lietuvoje veikiantis „Saldo Bank“ aptarnauja klientus Lietuvoje, Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje, jam taip pat leista veikti Nyderlanduose.
Visose šiose rinkose bankas siūlo klientams terminuotus indėlius, tačiau skolina skirtingai: vartojimo kreditus teikia tik Lietuvoje, Suomijoje ir Švedijoje, paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms – Lietuvoje ir Suomijoje.
„Saldo Bank“ yra viena iš aštuonių Lietuvoje specializuoto banko licencijas turinčių finansų įstaigų.
Bankas 2025-ųjų finansinėje ataskaitoje Registrų centrui nurodė išbridęs iš užpernai patirto 2,39 mln. eurų nuostolio bei pernai uždirbęs 0,96 mln. eurų grynojo pelno, o grynąsias pajamas didinęs apie 30 proc. iki beveik 23 mln. eurų. Jo paskolų portfelis padėjo 19 proc. iki 124 mln. eurų.
2011 metais įkurta „Payward“ vysto finansinių paslaugų platformą, leidžiančią vienoje vietoje laikyti įvairų turtą, juo prekiauti, atsiskaityti bei investuoti.
Vien antrąjį šių metų ketvirtį „Payward“ skelbia gavusi 508 mln. JAV dolerių (dabartiniu kursu – apie 453 mln. eurų) koreguotų pajamų – tiek pat, kiek tuo pat metu pernai, jos koreguotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją augo 28 proc. iki 23 mln. JAV dolerių (20,5 mln. eurų).
Naujausi komentarai