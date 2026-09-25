JAV gynybos technologijų bendrovė „Mach Industries“ turi planų Lietuvoje

Susitarime, kurį ministrai pasirašė vizito JAV metu, numatyta bendradarbiauti Lietuvoje įsteigiant bendrovės padalinį ir sukurti pažangių sistemų bei jų komponentų surinkimo, integravimo arba gamybos pajėgumus.
„Susitarimas su „Mach Industries“ leistų Lietuvoje gaminti pažangias gynybos sistemas ir atvertų daugiau galimybių mūsų inžinieriams bei tiekėjams. Čia pagaminta produkcija stiprintų Lietuvos ir NATO rytinio flango pajėgumus bei padėtų Ukrainai gintis. JAV tiesioginės investicijos Lietuvoje jau siekia beveik 2,8 mlrd. eurų, o 72 proc. jų tenka gamybai. Siekiame, kad investicijos augtų ir gynybos pramonėje“, – pranešime sako E. Grikšas.
„Mach Industries“ kuria pažangias nepilotuojamas aviacijos, kosmoso ir gynybos sistemas bei jų masinei gamybai reikalingą infrastruktūrą.
Vieną iš jų – autonominę vertikalaus kilimo ir tūpimo platformą „Viper“ – bendrovė jau pademonstravo Lietuvoje per pratybas Rūdninkų kariniame poligone.
„Mach Industries“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Ethanas Thorntonas teigia, kad susitarimas suteikia galimybę stiprinti bendradarbiavimą ir kartu plėsti pramonės pajėgumus, reikalingus pažangioms gynybos technologijoms diegti.
„Lietuva supranta, kad stipriam atgrasymui užtikrinti reikia ir pažangių technologijų, ir pajėgumų jas gaminti dideliais kiekiais. Ši deklaracija sudaro pagrindą ieškoti būdų, kaip šiuos pajėgumus galėtume sukurti kartu, stiprindami viso NATO Aljanso gynybos pramonės bazę“, – sako E. Thorntonas.
E. Grikšo vizito JAV metu pasirašytas dar vienas memorandumas – Lietuvos bendrovė „INTA“ ir JAV bendrovė „UVTON, Inc.“ pasirašė susitarimą dėl galimo bendradarbiavimo kuriant ultravioletinių šviesos diodų (UV LED) technologijų pritaikymus ir produktus.
Partnerystėje numatoma pasitelkti lietuvių kilmės JAV mokslininko, verslininko ir UV LED technologijų pionieriaus Remigijaus Gaškos kompetencijas, technologijas ir intelektinę nuosavybę bendriems Lietuvos ir JAV mokslo bei verslo projektams UV LED dezinfekavimo, diagnostikos, jutiklių ir aplinkos stebėsenos srityse. Ilgalaikis tikslas – Lietuvoje sukurti visą grandinę nuo technologijų ir patentų iki prototipų, sertifikavimo ir gamybos.
Naujausi komentarai