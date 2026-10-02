 Kai metalo laužas kaupiasi nuolat: „Kuusamet“ siūlo sprendimus verslui

Kai metalo laužas kaupiasi nuolat: „Kuusamet“ siūlo sprendimus verslui

2026-10-02 07:00 klaipeda.diena.lt inf.

Gamybos, statybos, remonto ir kitose įmonėse metalo laužas dažnai susidaro ne vieną kartą, o nuolat. UAB „Kuusamet“, priklausanti „Metruna“ grupei, Klaipėdoje dirba ne tik su gyventojais, bet ir su verslo klientais, kuriems svarbus sklandus ir reguliarus metalo pridavimas.

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UAB „Kuusamet“ superka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, todėl vienoje vietoje galima priduoti įvairių rūšių metalą – nuo plieno iki vario, žalvario ar aliuminio.

Būdama „Metruna“ grupės dalimi, UAB „Kuusamet“ orientuojasi į ilgalaikį bendradarbiavimą su verslu – aiškius procesus, atsakingą požiūrį ir konkurencingas metalo supirkimo kainas.

„Metruna“ grupės komanda kviečia susisiekti ir aptarti jūsų įmonei tinkamą bendradarbiavimo variantą, o Klaipėdos UAB „Kuusamet“ aikštelė klientų laukia ir šeštadieniais.

Adresas: Minijos g. 162, LT-93263

Tel. +370 46 477 777

E. paštas: [email protected]

Darbo laikas: I–V – 8–17 val.; VI – 8–15 val.

Pietų pertrauka: 12–13 val.

Straipsnis užsakytas
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