Kaip įrengti žiemos sodą namuose?

Žiemos sodo konstrukcija

Bene dažniausiai mintyse nubraukiame tokią svajonę vien pagalvoję apie jos įrengimą. Vis dėlto, procesas ypač sudėtingai atrodo tik iki jo realizavimo pradžios. Žinoma, neturint ilgametės patirties, užsiimti žiemos sodo įrengimu patiems nederėtų. Verčiau išsyk patikėkite darbus patikimiems meistrams – taip sumažinsite visas rizikas. Tiesa, jei nusprendėte darbų imtis patys, atkreipkite dėmesį į kelis svarbius niuansus.

Eksterjeras

Pagrindinė žiemos sodo paskirtis yra gyvenamosios erdvės praplėtimas ir susiliejimas su gamta. Ši zona dažnai tampa lauką ir pastato vidų jungiančia tarpine, o jos ypatinga konstrukcija leidžia mėgautis šiluma ir visapusiu saugumu net ir šalčiausiomis bei niūriausiomis dienomis. Nors dažnai galvodami apie žiemos sodą įsivaizduojame didžiules oranžerijas su kelių metrų aukštį siekiančiais augalais, šiandien populiaru įsirengti nedidelę, dažnai 4x4 ar net 3x2 m dydžio žaliąją erdvę. Jei turite galimybę įrengti sodą sujungiant du namo aukštus, būtinai ja pasinaudokite – turėsite daugiau šviesos, o ir gamtos į namus įsileisite kur kas gausiau.

GeneralFinancing banko nuotr.

Pradėkite nuo pamatų: jie turi būti izoliuojami ir sutvirtinami tam, kad būtų apsaugoti nuo šalčio ir drėgmės. Be to, ypač svarbu įrengti gerą nutekėjimo sistemą, kad nuo grindinio atsimušantis lietus ar paviršiaus drėgmė nesikauptų ant pamato.

Bendrai žiemos sodo konstrukciją galite rinktis iš plastiko, medienos ir aliuminio. Būtent pastarasis yra populiariausias, nes yra patvaresnis už plastiką, mažiau deformuojasi ir yra pigesnis už medieną, todėl dažniausiai ir pasirenkamas rengiant oranžerijas. Kokios formos bus jūsų žiemos sodas, priklauso tik nuo jūsų – galite rinktis įvairius išlankstymus, konstrukcijas su raštais bei kitus individualius sprendimus, tačiau nepamirškite apie priežiūrą. Didelių vitrininių stiklų priežiūrai žmonės neretai renkasi langų valymo robotus, tačiau esant sudėtingai konstrukcijai, pastarasis pasirūpinti švara tikrai negalės. Be to, oranžerijos formas svarbu suderinti ir su namo fasadu – prie modernaus ar skandinaviško stiliaus kur kas labiau tiks paprastos, minimalistinės formos. Stiklus žiemos sodui rinkitės grūdintus ir laminuotus, be tonavimo. Taip užtikrinsite daugiau saulės šviesos ir visišką saugumą namuose.

Interjeras ir žiemos sodo eksploatavimas

Žinoma, žiemos sodo interjerą planuoti turėtumėte pagal savo norus bei poreikius, tačiau svarbu atsižvelgti į keletą ypač svarbių detalių. Įrengiant vidaus patalpas visuomet rinkitės tik drėgmei atsparias medžiagas – kitu atveju šios deformuosis prabėgus vos keliems metams, o jums vėl teks paploninti piniginę atliekant remonto darbus. Sienas dažykite drėgmei atspariais dažais, kad šie neatsiluptų, o montuodami grindų dangą užtikrinkite kokybišką hermetiškumą, kad drėgmė nepatektų į apšiltinimo sluoksnius – juk mažiausiai namuose norėtumėte išvysti pelėsio dėmes, tiesa?

Tiesa, šis faktorius išlieka svarbus ir renkantis baldus žiemos sodui – pastarieji turėtų būti atsparūs drėgmei ir nesideformuoti. Patariama rinktis lauko baldus ar jų komplektus – taip užtikrinsite ilgaamžiškumą, o ir pati priežiūra bus paprasta.

Augalus, augančius žiemos sode, būtina derinti tarpusavyje. Štai kambariniams augalams patinka maždaug 20 laipsnių šiluma, o norint grožėtis atogrąžų augalais, temperatūrą teks padidinti iki 22-28 laipsnių vasarą, 16-18 žiemą. Nuo to priklausys ir šildymo, vėdinimo bei apšvietimo sprendimai. Iš tropinių šalių atkeliavusiems augalams lietuviškomis žiemomis ypač trūksta saulės, todėl turėsite pasirūpinti specialiais šviestuvais. Vidurvasarį jiems būtinas ir pritemdymas nuo kaitros, todėl, nusprendę auginti būtent tokias rūšis, išsyk pasirūpinkite išorinėmis žaliuzėmis – jos apsaugos ir nuo didelio karščio pačiame žiemos sode. Beje, augalams ypač svarbu ir santykinė patalpos drėgmė – kambariniams augalams tinkamiausia yra 40-50 proc. drėgmė, o atogrąžų augalai žavės sodriu žalumu tik augdami 60-70 proc. drėgmėje, todėl svarbu pasirūpinti kokybišku oro drėkintuvu arba galite įrengti kriokliuką - jis atlieka ir estetinę, ir praktinę funkciją.

Tiesa, vien mintyse pradėjus dėlioti galimas žiemos sodo įrengimo išlaidas, gali atrodyti, kad suma tikrai viršys pradinius lūkesčius.