Kaip išsirinkti tikrai ekologišką produktą

2025-09-26 13:43 klaipeda.diena.lt inf.

Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), šylant klimatui, keičiantis ar net nykstant augalų ir gyvūnų rūšims, o žmonėms vis dažniau sergant autoimuninėmis ar kitokiomis „keistomis“ ligomis, atsigręžiama į tai, ką valgome, kaip tas maistas užauginamas. Ekologiški produktai tampa vis populiaresni, tačiau ar visada žinome, kas slepiasi po šiuo ženklu? Vykstant Ekologijos savaitei, VMVT skatina atkreipti dėmesį į ekologiją ir ekologiškus produktus bei jų ženklinimą. „Tam tikri užrašai ant pakuotės nebūtinai garantuoja, kad produktas yra ekologiškas, tad norime žmones edukuoti ir išmokti atsirinkti“, – pažymėjo VMVT specialistai. 

Ekologiškas maistas – tai aplinką tausojantys, užauginti be pesticidų, pagaminti nenaudojant nereikalingų maisto priedų produktai. Tokiam maistui auginti ir gaminti, pervežti ir prekiauti yra nustatyti griežti reikalavimai, vykdoma jų kontrolė ir Lietuvoje, ir visoje Europos Sąjungoje. Importuojami ekologiški produktai turi atitikti tokius pačius griežtus reikalavimus, kaip ir pagaminti mūsų šalyje.

 Kas užtikrina kontrolę?

Ekologinės gamybos oficialią kontrolę Lietuvoje organizuoja ir koordinuoja Žemės ūkio ministerija.

Ekologinę gamybą sertifikuoja ir kontroliuoja VšĮ „Ekoagros“. Jos interneto svetainėje vartotojai gali patikrinti maisto tvarkymo subjektui ar ūkininkui išduotą sertifikatą bei jo galiojimą.

Augalų ekologiškos dauginamosios medžiagos ženklinimo kontrolę atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 

Ekologiškų produktų ženklinimo priežiūrą didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje, taip pat ir importuojamų ekologiškų produktų kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

Visos institucijos aktyviai bendradarbiauja, keičiasi informacija, o sudėtingesniais atvejais net atlieka bendrus patikrinimus. 

Kaip atpažinti ekologišką produktą?

Vienas iš svarbiausių ekologiškų produktų reikalavimų, ypač aktualus ir vartotojams, yra ženklinimas. Europos Sąjungoje nustatyta, kad ant fasuotos ekologiškos produkcijos privalo būti:

1. Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas: 

A logo with stars in a circle AI-generated content may be incorrect.

ES ekologinės gamybos logotipu draudžiama ženklinti perėjimo prie ekologinės gamybos produktus, produktus, kurių sudėtyje yra mažiau nei 95 proc. ekologiškų ingredientų; produktus, kuriems netaikomas ekologinės gamybos reglamentas, pavyzdžiui, kosmetikai, medžioklės, žvejybos produktams.

2. Taip pat būtina nurodyti kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos kodą:

toje pačioje matomoje ES ekologinės gamybos logotipo vietoje turi būti nurodomas kodas, pavyzdžiui, Lietuvoje ekologinę gamybą sertifikuoja ir kontroliuoja VšĮ „Ekoagros“, kurios kodas

LT-EKO-001.

3. Vietos, kurioje buvo užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda:

A green and white logo AI-generated content may be incorrect.

Kartu su ES ekologinės gamybos logotipu gali būti naudojami nacionaliniai bei privatūs ekologinės gamybos logotipai.

4. Lietuvoje pagamintus fasuotus ekologiškus produktus būtina ženklinti nacionaliniu ekologiškų produktų ženklu:

A green and white circle with black lines AI-generated content may be incorrect.

Lietuvoje pagamintas ekologiškas produktas ženklinamas ES ekologinės gamybos logotipu ir nacionaliniu ekologiškų produktų ženklu. Abu ženklai, jei telpa ant fasuotės arba pakuotės, pateikiami vienas šalia kito. Jei netelpa – abu ženklai pateikiami tame pačiame regėjimo lauke:

A green and white logo AI-generated content may be incorrect.

Kontrolės institucijos užtikrina, kad jei ant maisto ar pašaro pakuotės nurodytas terminas „ekologiškas“, tai garantuojama, kad produktas pagamintas ekologinės gamybos būdu ar yra su juo susijęs.

Mažybinės formos, pavyzdžiui, „bio“ ar „eco“, atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje Europos Sąjungoje ir bet kuria Europos Sąjungos kalba ženklinant ir reklamuojant tik ekologiškus produktus, t. y. produktus, kurie atitinka su ekologine žemės ūkio ir maisto produktų gamyba susijusių teisės aktų reikalavimus. 

Užrašai ant produktų pakuočių tokie kaip: „tik iš natūralių ingredientų“, „be hormonų“, „genetiškai nemodifikuota“, „ūkininkų produkcija“, „natūralus“ – nerodo, jog maistas yra ekologiškas.

Produkto etiketė papasakoja vartotojui, kokias ypatingas savybes produktas turi, o kontrolės sistema užtikrina, kad ta informacija būtų teisinga. Vartotojui belieka tik atpažinti sveikatai ir gamtai palankius produktus ir rinktis sąmoningai. 

