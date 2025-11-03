VMVT akiratyje – ekologiški produktai

Pranešama, kad bus atliekamas ekologiškų produktų atsekamumo tyrimas nuo parduotuvės iki pat ekologiško produkto žaliavų gamintojo, veikiančio Europos Sąjungoje, ar žaliavų importuotojo.
Specialistai žada vertinti ekologiškų produktų ženklinimą, tikrinti ekologinę gamybą liudijančių sertifikatų autentiškumą, ekologiškų produktų priėmimo, pervežimo bei gamybos reikalavimų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
Tuo pačiu bus vertinamas ir ekologinę gamybą koordinuojančių ir kontroliuojančių institucijų bendradarbiavimo efektyvumas.
Anot tarnybos, Lietuvoje ekologinės gamybos kontrolę nuo ūkininko iki didmeninės prekybos atlieka „Ekoagros“ specialistai, o mažmeninėje prekyboje ženklinimo kontrolę bei tokių produktų pateikimo į rinką reikalavimų kontrolę – VMVT. ŽŪM atsakinga už institucijų veiksmų koordinavimą ir teisės aktų rengimą.
Naujausi komentarai