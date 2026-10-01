Kalėdinių eglučių pristatymas Klaipėdoje – pasiruoškite šventėms be streso

Natūraliai kyla klausimas: kaip man žinoti, kad perku ne katę maiše? Kaip žinoti, kad gausiu idealiai mano lūkesčius atitinkantį kalėdinį medelį? Juk kiekviena eglutė yra unikali ir toli gražu ne visi gyvo kalėdinio medelio estetinį grožį suvokiame vienodai. Atsakymas į šį klausimą yra paprastas: pirkdami eglutę internetu, atkreipkite dėmesį, kurios kalėdinės el. parduotuvės parduoda paslaugą, o ne prekę.
Renkantis, kurią iš visų Klaipėdos kalėdinių eglučių parduotuvių pasirinkti, svarbu atkreipti dėmesį, kokios yra paslaugos sąlygos. Ar pardavėjas garantuoja kokybę ir kaip ją užtikrina. Ar galima komentaruose nurodyti kokio, aukščio ir pločio kalėdinio medelio tikitės, o galbūt yra galimybė patiems išsirinkti kalėdinį medelį kurjeriui jau atvykus. Ir, žinoma, ar yra suteikiama eglutės keitimo ar pinigų grąžinimo garantija.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kiek metų įmonė vykdo savo veiklą ir į klientų atsiliepimus. Pažiūrėti, ar dauguma įvertinimų yra teigiami, ar neigiami. Jei pamatote neigiamą atsiliepimą, pažiūrėti, kaip į jį sureagavo klientų aptarnavimo specialistai. Galbūt komentaruose matote, kad visos kliento problemos buvo išspręstos, todėl įmonės reakcija neigiamą atsiliepimą gali parodyti atsakingą įmonės požiūrį į klientą.
Kiek laiko ir pastangų kainuoja savarankiškos kalėdinės eglutės paieškos?
Esame įpratę kalėdinių eglučių ieškoti medelynuose už miesto, tamsiose ir niūrose automobilių stovėjimo aikštelėse arba prekybos centruose. Dažniausiai tai reiškia kelionę automobiliu, nes reikia 20–40 kg sveriantį kalėdinį medelį pargabenti į namus.
Parsivežant kalėdinę eglutę į namus reikia nemažai pastangų. Pasivažinėti po skirtingas prekybos vietas ir rasti tinkamą bei lūkesčius atitinkantį medelį, jį kažkokiu būdu sutalpinti į automobilį, užnešti medelį laiptais. Dar reikia nepamiršti, kad jam reikalingas specialus stovas.
O šis darbas toli gražu ne visiems prie širdies. Permainingas pajūrio oras, tamsūs žiemos vakarai, pavargę ir skubantys automobilių vairuotojai mažai ką gali nuteikti šventiškai.
Įvertinus visus šiuos paieškų rūpesčius vis daugiau Klaipėdos gyventojų kalėdines eglutes renkasi užsisakyti internetu, su pristatymu tiesiai į namus ar darbovietę.
Klaipėdoje eglutės pristatymą į namus ar darbovietę galima užsakyti vos per kelias minutes. Kurjeriai ne tik atveža ir užneša gyvą kalėdinį medelį iki durų, bet ir paprašyti eglutes padeda įstatyti į stovą.
Kokios kalėdinės eglutės pristatomos Klaipėdoje?
Priklausomai nuo jūsų poreikių ir galimybių, eglutės gali būti iki 5 metrų aukščio. Galima rinktis tiek lietuviškas egles, tiek kėnius – nukirstus arba augintus vazonuose. Jeigu reikia, kartu galima ir stovą eglutei užsisakyti.
Beje, jeigu norite, kad eglutė jūsų namus ar biurą džiugintų kuo ilgiau, rekomenduojama rinktis kėnį. Šie kalėdiniai medeliai vertinami dėl jų minkštų spyglių ir dėl to, kad net ir šildomose patalpose savo spyglius jie išlaiko ilgiau nei tradicinės eglės.
Žinoma, daugelis pastebi, kad kėnis, skirtingai nei tradicinė eglė, nekvepia tuo sodriu miško kvapu, kurį kai kurie žmonės ir sieja su Kalėdomis. Tačiau jautresni kvapams ar alergijų turintys žmonės tai įžvelgia kaip privalumą.
Ką daryti su eglute, kuri neatitiko lūkesčių?
Renkantis gyvą eglutę internetu natūralu tikėtis, kad atkeliaus būtent toks medelis, kokio tikėjotės. Kai kurios kalėdinių eglučių parduotuvės suteikia 100 proc. keitimo arba pinigų grąžinimo garantiją. Galite paprašyti kalėdinį medelį jums atvežusio kurjerio parodyti daugiau nei vieną medelį ir iš jų išsirinkti jūsų lūkesčius atitinkantį.
Jeigu eglutę jums jau pristatė, o jūs neturėjote galimybės jos iš karto įvertinti arba vėliau pastebėjote, kad atvykęs kalėdinis medelis neatitinka jūsų lūkesčių, galite nedvejodami susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi. Eglutę jums pakeis į kitą arba grąžins sumokėtus pinigus.
Eglučių išvežimas Klaipėdoje – savo žaliaskare pasirūpinkite net ir po švenčių
Dar vienas galvos skausmas, dėl kurio kai kurie žmonės nenori įsigyti gyvos eglutės – būtinybė praėjus šventėms tinkamai pasirūpinti nupuoštu kalėdiniu medeliu. Galvoti, kaip ir į ką byrantį kalėdinį medelį suvynioti, kad kuo mažiau pribarstyti spyglių koridoriuje ir laiptinėje. Taip pat eglutę reikia sutalpinti automobilyje ir nuvežti į arčiausią miesto paskirtą eglučių surinkimo vietą.
Kad nereikėtų patiems skirti papildomo laiko ir pastangų šiai užduočiai, yra pardavėjų, kurie savo klientams teikia nemokamą eglučių surinkimo paslaugą. Sausio pirmosiomis dienomis jums bus priskirta medelio paėmimo diena ir preliminarus laikas. O sausio 6–15 dienomis su jumis susisiekia ir kalėdinio medelio paimti atvyksta kurjeris.
Gyva kalėdinė eglutė – tvarus ir atsakingas pasirinkimas
Mitas, kad gyvų eglučių neverta rinktis todėl, kad jos kertamos natūraliuose miškuose. Specialiai Kalėdoms pardavinėjami kalėdiniai medeliai auginami specializuotuose ūkiuose, kuriuose kiekvienas nukirstas medelis yra atsodinamas kitu. Taip palaikomas nuolatinis natūralus auginimo ciklas.
Negana to, kai kurie pardavėjai pasirūpina, kad iš jų įsigyti medeliai po švenčių būtų surinkti ir atiduoti perdirbti. O pasirinkus kėnį ar eglutę vazone ir tinkamai šiuos medelius prižiūrėjus, pavasarį galima persodinti lauke, kur jie galės toliau augti ir džiuginti.
Užsakydami eglutę ar kėnį į namus Klaipėdos gyventojai vis dažniau vertina visą teikiamų paslaugų paketą: galimybę paprastai ir greitai užsisakyti internetu, pasirinkti pristatymo dieną ir laiką, po švenčių pasinaudoti išvežimo paslauga.
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