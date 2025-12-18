Kaunas apie Rūdninkų antrojo etapo konkursą: šįkart sąlygos buvo tokios

„Šiam kartui sąlygos buvo tokios, jas visi rangovai atitiko, o jei sąlygas ateityje reikės griežtinti – mes galėsime tą padaryti“, – ketvirtadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė R. Kaunas.
„Visada, kiekvieną projektą vykdant yra sukuriamos taisyklės ir kriterijai, kuriuos turi atitikti projekto vykdytojai dalyvaudami konkurse. Šiandien Rūdninkų miestelio statybai, dar gerb. (Lauryno – ELTA) Kasčiūno laikais, buvo sukurtos tam tikros taisyklės ir jomis remiantis buvo vykdomas procesas. Kiek žinau, Dovilė Šakalienė tas taisykles šiek tiek sugriežtino, procesas buvo patobulintas, o dabar mes turime galimų laimėtojų eilę, kurie atitinka visas iškeltas sąlygas“, – tikino Vyriausybės narys.
Anot Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo, ateityje gynybos projektams reikalingiems rangovams gali būti keliamas reikalavimas, jog jie turėtų teisę dirbti su visiškai slapta informacija. Tiesa, svarbiausi kriterijais išlieka finansiniai, vadybiniai pajėgumai bei punktualumas.
„Jei matysime, kad kituose ateities projektuose reikės didesnio slaptumo, pavyzdžiui, leidimo dirbti su informacija, pažymėta „visiškai slaptai“ – tokias sąlygas mes be abejo įtrauksime į konkursą. Pagrindinė esmė vis dėlto yra, kad visi rangovai tokio masto projektuose galėtų įgyvendinti projektą – būtų tiek finansiškai, tiek vadybine prasme pajėgūs ir kad projektas būtų įgyvendintas laiku“, – teigė R. Kaunas.
Trečiadienį reaguodama į paviešintą Rūdninkų miestelio antrojo etapo konkurso laimėtojų eilę, premjerė Inga Ruginienė sakė, kad reikėtų kalbėti apie projektų konkursines sąlygas ir jas peržiūrėti, kad būtų išvengta neskaidrumo regimybių.
Portalas „Delfi“ pirmasis pranešė, jog tarp 1,8 mlrd. eurų vertės Rūdninkų konkurso laimėtojų yra anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė.
Portalas vėliau taip pat skelbė, kad Krašto apsaugos ministerija (KAM) galimą konkurso laimėtoją išrinko neatsižvelgdama į VSD pažymą dėl įmonės patikimumo, kur buvo užfiksuota, jog įmonė slepia dalį duomenų apie save pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą.
Tiesa, pati „Fegda“ teigė gavusi leidimą dirbti su mažesnio patikimumo informacija, kuri yra riboto naudojimo, o leidimo dirbti su informacija, pažymėta „visiškai slaptai“, negavo, nes nepateikė informacijos VSD apie mažos vertės įsigijimus iš trečiųjų šalių.
Įmonė „Fegda“ dažnai siejama su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi – politikas anksčiau įmonėje yra dirbęs, taip pat vienam medžiotojų klubui kartu su bendrovės akcininku Arvydu Gribuliu ir įmonę valdančios „Fegdos grupės“ direktoriumi Gediminu Gribuliu priklauso ir politiko tėvas, parlamentaras Rimantas Sinkevičius.
ELTA primena, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo, dar 2023 m., pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
