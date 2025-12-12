 Kaunas: nei viena šiame konkurse dalyvavusi įmonė tarnyboms nekėlė abejonių

Kaunas: nei viena šiame konkurse dalyvavusi įmonė tarnyboms nekėlė abejonių

2025-12-12 13:19
Augustė Lyberytė (ELTA)

Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, jog tarp Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo rangovų konkurso laimėtojų yra ir anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė „Rudina“, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog nei viena įmonė atsakingoms institucijoms nesukėlė jokių abejonių.

Robertas Kaunas
Robertas Kaunas / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

„Nei viena įmonė ir įmonių partnerės, kurios dalyvavo konkurse, nesukėlė jokių abejonių nei Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), nei Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui (AOTD), nei Generalinei prokuratūrai, nei Viešųjų pirkimų tarnybai. Tai visos įmonės – berods 8 įmonės su partneriais – kurios dalyvavo, buvo pakviestos. Iš jų – 6 įmonių grupės pateikė siūlymus, visos jos buvo įvertintos ir nei viena įmonė nesukėlė diskusijų, kad negalėtų dalyvauti“, – penktadienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) žurnalistams sakė R. Kaunas.

„Diskusijos kyla visuomenei, bet teisiškai žiūrint, nei viena įmonė negalėjo būti išbraukta iš konkurso, nes nei viena įmonė nesukėlė abejonių visoms mano išvardintoms institucijoms“, – kartojo jis.

Tiesa, ministras pabrėžė, jog apie žurnalistų paviešintą informaciją dėl minėtų įmonių konkrečiai kalbėti negali.

„Aš neturiu teisės minėti jokių (įmonių – ELTA) vardų – taip yra nustatyta sutartyse. Aš mačiau žurnalistų įvardytas įmones, tai aš turiu kalbėti abstrakčiai“, – dėstė jis.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
Rūdninkų karinis miestelis
miestelio projektas
konkurso dalyviai
abejonės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų