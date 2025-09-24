Kaune siūlomas sprendimas parkavimo chaosui prieš didžiuosius metų renginius

Rudens sezonui įsibėgėjant, kai renginių grafikas Kaune tampa ypač intensyvus, parkavimo klausimas tampa dar aktualesnis. Būtent dėl šios priežasties, vairuotojams atsirado nauja alternatyva – „Magnum“ verslo centras siūlo savo požeminę automobilių aikštelę miestiečiams ir miesto svečiams. Vakarais ir savaitgaliais čia parkavimas kainuoja vos 1 eurą už valandą.
Patogiau ir pigiau nei miesto gatvėse
Automobilių stovėjimo aikštelėje taikomas mokestis yra mažesnis nei daugumoje kitų miesto centro vietų. Be to, automobiliai laikomi po stogu – nereikia sukti galvos dėl lietaus ar sniego. Na, o vienas didžiausių šios aikštelės privalumų – patogi vieta: nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki „Žalgirio“ arenos, Laisvės alėjos ar kitų lankytinų vietų tereikia vos kelių minučių pėsčiomis.
„Kauno centrinė dalis yra labai gyva: čia pat Laisvės alėja, „Žalgirio“ arena, baseinas, netoliese – „Mokslo sala“. Visi šie objektai sutraukia milžiniškus srautus, todėl norėjome prisidėti prie miesto svečių patogumo. Tad tuo metu, kai mūsų biurų darbuotojai nedirba, leidžiame naudotis požemine aikštele“, – pasakojo Brigita Kuodytė, „Magnum“ verslo centro valdytoja.
450 vietų ir keli išvažiavimai į miestą
Požeminėje aikštelėje įrengta net 450 automobilių stovėjimo vietų, todėl ji yra viena erdviausių tokio tipo parkavimo zonų Kauno centre. Įvažiuoti į aikštelę galima iš Spaustuvininkų gatvės, o patogiam išsiskirstymui į miestą suprojektuoti net trys išvažiavimai– vienas grįžta atgal į Spaustuvininkų gatvę, o du veda tiesiai į Karaliaus Mindaugo prospektą. Tokia infrastruktūra leidžia lankytojams lengvai pasiekti tiek „Žalgirio“ areną, tiek Laisvės alėją ar kitus miesto objektus, nesusiduriant su spūstimis ar ilgais pasivaikščiojimais nuo atokesnių parkavimo vietų.
Pasak „Magnum“ verslo centro valdytojos Brigitos Kuodytės, planuojant aikštelės atvėrimą visuomenei buvo daug dėmesio skirta ne tik transporto srautų suvaldymui, bet ir lankytojų patogumui. Specialiai parengti aiškūs judėjimo žymėjimai, kurie padeda svečiams greitai susiorientuoti, o kainodara pasirinkta tokia, kad būtų prieinama tiek miesto gyventojams, tiek svečiams, atvykstantiems į didžiuosius renginius.
Lankstūs atsiskaitymo būdai
Patogumui užtikrinti vairuotojams siūlomi keli atsiskaitymo būdai. Už parkavimą galima sumokėti tradiciškai – grynaisiais pinigais arba banko kortele prie įvažiavimo ir išvažiavimo zonoje įrengtuose automatuose. Tai ypač patogu tiems, kurie mėgsta iš karto atsiskaityti vietoje ir išsaugoti kvitą.
Be to, šiuolaikiškam ir skubančiam miestiečiui suteikiama galimybė pasinaudoti mobiliąja programėle „ParkOK“ – vos keliais paspaudimais telefone galima pradėti ir užbaigti parkavimo sesiją, nebesukti galvos dėl grynųjų ar ieškojimo, kur įkišti kortelę.
Tokie lankstūs sprendimai leidžia kiekvienam vairuotojui pasirinkti jam patogiausią būdą atsiskaityti – tiek tiems, kurie įpratę prie klasikinio apmokėjimo, tiek tiems, kurie nori viską atlikti skaitmeniniu būdu.
Galimybė naudotis „Magnum“ verslo centro automobilių stovėjimo aikštele padeda išvengti chaoso – vairuotojai taupo laiką ir pinigus, o svarbiausia, nereikia nervintis dėl vietos paieškų. Automobilis saugiai stovi požeminėje aikštelėje, o renginiu galima mėgautis be jokio streso.
