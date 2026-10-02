Kaune vienoje vietoje susiburs Lietuvos gamintojai ir mados kūrėjai: ko tikėtis šių metų parodoje

„Rinkis prekę lietuvišką“ jau daugiau nei 17 metų vienoje vietoje pristato tai, kas kuriama ir gaminama Lietuvoje. Šiemet paroda dar kartą kvies pažvelgti į šalies gamintojų ir kūrėjų įvairovę – nuo kasdieniam gyvenimui skirtų produktų iki šiuolaikinės mados, dizaino ir namų estetikos.
Šimtai Lietuvos gamintojų parodoje pristatys savo gaminius, naujienas ir prekių ženklus, todėl lankytojų lauks platus pasirinkimas bei galimybė vienoje vietoje susipažinti su skirtingomis Lietuvos verslo ir kūrybos kryptimis.
Parodoje lankytojų lauks tokie pamėgti ir mylimi Lietuvos gamintojai kaip saldainių fabrikas „Rūta“, viena seniausių žolelių gamyklų Baltijos šalyse ir Europoje – „Švenčionių vaistažolės“, „BIOK laboratorija“, „Koslita“, augintinių produktų gamintojas „KIKA Group“, drabužių gamintojas „Utenos trikotažas“, maisto papildų ir vitaminų gamintojas „Aconitum“ ir daugelis kitų.
Nuo maisto ir kosmetikos iki sprendimų namams
Šių metų „Rinkis prekę lietuvišką“ parodoje bus pristatomos penkios pagrindinės produktų kryptys.
Kosmetikos ir buitinės chemijos zonoje lankytojų lauks aukščiausios kokybės veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonės, išskirtiniai kvepalai, prašmatnūs skalbikliai, valymo produktai ir kitos kasdienybėje naudojamos prekės.
Aprangos ir aksesuarų kategorijoje bus galima rasti lietuviškos tekstilės, trikotažo, odos ir kailio gaminių, aukščiausio meistriškumo avalynės, galanterijos bei įvairių aksesuarų.
Ieškantiems idėjų namams skirta „Namai ir pomėgiai“ tema apims patalynę, staltieses, namų kvapus, žvakes, interjero detales, knygas ir kitus jaukumą kuriančius gaminius.
Neatsiejama parodos dalis – maistas ir gėrimai. Čia bus pristatomi gurmaniški mėsos ir pieno gaminiai, išskirtiniai kepiniai ir rafinuoti desertai bei saldumynai, gastronominiai užkandžiai ir pagardai, įvairūs gėrimai šventei ir kasdienai.
Atskira vieta skiriama ir sveikatingumo produktams – vitaminams, maisto papildams bei gerai savijautai skirtiems gaminiams.
Taigi paroda apims daugelį kasdienio gyvenimo sričių – nuo to, ką valgome ir kuo rūpinamės, iki to, ką renkamės savo namams ar asmeniniam stiliui.
Parodos metu – renginiai eksporto, ekologijos bei maisto rezervo atsakomybių pasiskirstymo tarp valstybės ir verslo, temomis. Spalio 9 dieną (penktadienį), jau devintus metus iš eilės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Eksportuotojų klubu ir „Enterprise Europe Network” tinklu organizuoja įmonių vadovams, eksporto ir marketingo specialistams ir vadybininkams skirtą konferenciją „EKSPORTO KODAS”. Pirmąją parodos dieną lankytojai kviečiami apsilankyti ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, iniciatyvos „Atsparūs“ ir „Kauno dienos“ organizuojamą forumą tema „Maisto rezervas: kur baigiasi valstybės ir prasideda verslo atsakomybė?“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir „EKOagros“ organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „EKOLINK 2026“, kurios tema – galingas pokytis, daromas sąmoningai renkantis ekologiškus produktus.
Paroda, kurioje galima susipažinti ne tik su produktais, bet ir jų kūrėjais
„Rinkis prekę lietuvišką“ išsiskiria tuo, kad lankytojui suteikia galimybę susitikti su produktų gamintojais ir kūrėjais. Tai erdvė, kurioje galima ne tik apžiūrėti gaminius, bet ir išgirsti jų istorijas, susipažinti su naujais prekių ženklais, paragauti ar išbandyti produktus.
Šiandien Lietuvoje kuriami produktai vis dažniau tampa konkurencingi ne tik vietos, bet ir tarptautinėse rinkose. Todėl paroda atspindi ne vien vartotojų pasirinkimą – ji taip pat leidžia pamatyti, kokia įvairi ir šiuolaikiška yra Lietuvos gamybos bei kūrybos scena.
Parodoje bus tęsiama ir viena svarbiausių jos tradicijų – geriausių gaminių konkursas. Aukso ir sidabro medaliais bus įvertinti išskirtiniai maisto ir gėrimų, kosmetikos, buitinės chemijos bei lengvosios pramonės gaminiai.
„Mados pasažas“ – lietuviškos mados ir dizaino akcentas
Svarbia renginio dalimi taps ir „Mados pasažas 2026“ – speciali lietuviškos mados, dizaino ir kūrybos erdvė, įsikursianti Kauno „Žalgirio“ arenos pirmajame aukšte.
„Mados pasaže“ susitiks Lietuvos drabužių, avalynės, aksesuarų, juvelyrikos, interjero ir dekoro produktų gamintojai. Lankytojai čia galės susipažinti su naujais vardais, naujausiais kūrėjų darbais ir šiuolaikinės lietuviškos mados bei dizaino kryptimis.
Tai erdvė, kurioje svarbus ne tik pats gaminys, bet ir jo estetika, kūrybinė idėja bei individualus požiūris. Nuo subtilių kasdienio stiliaus detalių iki išraiškingesnių aksesuarų ar namų interjerą papildančių objektų – „Mados pasažas“ pristatys skirtingus Lietuvos kūrybos veidus.
Kartu tai galimybė atrasti naujus prekių ženklus ir kūrėjus, kurių produkcija įprastai sutinkama mažesnėse studijose ar specializuotose parduotuvėse.
Vienas savaitgalis – platus Lietuvos gamintojų portretas
Šių metų „Rinkis prekę lietuvišką“ ir „Mados pasažas“ kvies į Lietuvos kūrybą pažvelgti plačiau – neapsiribojant viena produktų ar gyvenimo būdo kryptimi. Tai savaitgalis, skirtas tiems, kurie vertina kokybę, domisi šiuolaikiniu dizainu ir ieško ne tik jau gerai pažįstamų, bet ir naujų Lietuvoje sukurtų prekės ženklų.
Bilietus į parodą galima įsigyti „Bilietai.lt“, o parodos dienomis – ir Kauno „Žalgirio“ arenos kasose. Parodos darbo laikas: spalio 9-10 dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val., spalio 11 dieną – nuo 10.00 iki 16.00 val., daugiau informacijos – parodos.lt.
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