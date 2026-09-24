Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kviečia verslą į atvirų durų dieną

Renginys vyks 14.30–17 val. rūmų būstinėje, Gedimino g. 43, Kaune. Po registracijos ir pasitikimo kavos dalyviai turės progą trumpai pristatyti savo verslus vieni kitiems, o vėliau – išgirsti, ką konkrečiai rūmų narystė duoda įmonei. Apie tai kalbės KPPAR generalinis direktorius Andrius Verbyla kartu su aktyviais rūmų nariais – statybos bendrovės „Mureka“ įkūrėju Artūru Korniku ir UAB „Aša“ direktore Živile Vaitkūniene, kurie iš savo patirties papasakos, kaip rūmų teikiama parama, ryšiai ir bendradarbiavimo galimybės atrodo praktikoje.
Antroje renginio dalyje – lektorės Viktorijos Baranauskaitės, nuolatinio tobulėjimo konsultantės ir iniciatyvos „5 Why“ įkūrėjos, vedusios daugiau nei 500 mokymų gamybos ir logistikos sektoriaus įmonėms, paskaita apie tai, kaip įmonei pasirinkti tuos veiklos rodiklius, kurie realiai padeda vadovams priimti sprendimus, o ne tampa vien formalia ataskaitų pildymo prievole.
Šiandien Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija daugiau nei 1000 Kauno ir Marijampolės regiono įmonių ir yra stipriausia verslo bendruomenė regione. Rūmai atstovauja narių interesams santykiuose su valstybės institucijomis, per Enterprise Europe Network tinklą padeda įmonėms rasti verslo partnerių užsienyje, organizuoja mokymus bei verslo misijas. Narystė rūmuose – tai ne tik naujos pažintys ir verslo ryšiai, bet ir realus balsas formuojant sprendimus, svarbius visam regionui.
Atvirų durų diena skirta įmonėms, kurios dar nėra rūmų narės ir norėtų iš arti susipažinti su bendruomene prieš apsisprendžiant. Registruotis į renginį galima čia, o dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Daivą Vyšniauskienę, tel. +370 687 36240, el. p. [email protected].
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