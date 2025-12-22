Kauno verslo klubo kalėdinis vakaras – tarpukario optimizmo dvasia atgimusioje „Dainoje“

Istorinis kino teatras, laikomas vienu ryškesnių tarpukario architektūros objektų Kaune, šiam vakarui tapo ne tik fonu, bet ir svarbia pasakojimo dalimi. Pastato šeimininkas, Kauno verslo klubo narys Andrius Valatka vakaro metu pasidalino pastato atkūrimo istorija, restauravimo proceso užkulisiais ir vizija, kaip istorinė architektūra gali būti integruota į šiuolaikinį miesto gyvenimą.
Renginio turinį praturtino tarpukario architektūros tyrėjo Vaido Petrulio pasakojimas apie moderniojo Kauno formavimąsi. Jis apžvelgė, kuo išskirtinė buvo to laikotarpio architektūra, kaip ji atspindėjo visuomenės ambicijas ir kodėl šiandien tarpukaris yra svarbi Kauno tapatybės dalis. Šis kontekstas suteikė vakarui ne tik šventinę, bet ir intelektualinę dimensiją.
Kauno šokio teatras „Aura“ pristatė specialiai šiam vakarui kurtą pasirodymą, kuriame šiuolaikinė šokio kalba susiliejo su tarpukario dvasia. Prie „Dainos“ įėjimo svečius pasitiko autentiški tarpukario automobiliai, kurie leido dar prieš peržengiant slenkstį nusikelti į XX a. ketvirtąjį dešimtmetį. Tą pojūtį sustiprino ir vakaro aprangos kodas – svečiai buvo kviečiami rinktis tarpukario mados įkvėptus drabužius, paverčiant vakarą gyva istorine patirtimi.
Kalėdiniame vakare dalyvavo Kauno verslo klubo nariai ir draugai, architektai, kultūros lauko atstovai, jauni miesto kūrėjai.
Kauno verslo klubo Kalėdinis vakaras tapo švente, kurioje susijungė miesto istorija, architektūra, kultūra ir šiandienos kūrybiškumas. Tai buvo ne tik metų pabaigos susitikimas, bet ir gyvas priminimas, kaip istorinės erdvės gali atgimti ir tapti šiuolaikinio miesto gyvenimo dalimi.
Naujausi komentarai