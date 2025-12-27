Kautech investuoja į mokymo kokybę

Naujos specialybės – atsakas į realius poreikius
Praėjusią vasarą Kautech stojantiesiems pasiūlė naujų specialybių, kurios iš karto sulaukė susidomėjimo. Tarp jų – bepiločių orlaivių valdytojo, tiksliosios žemdirbystės bei vandenvalos ir vandenruošos įrenginių priežiūros darbuotojo programos. Šios specialybės patrauklios ne tik dėl naujumo, bet ir dėl aiškių karjeros perspektyvų ir didelės darbuotojų paklausos darbo rinkoje.
Naujoms programoms kuriama ir atitinkama mokymo infrastruktūra. Pavyzdžiui, būsimi bepiločių orlaivių valdytojai mokosi specialioje treniruočių salėje, kur gali saugiai lavinti įgūdžius – nuo sudėtingų manevrų iki tikslaus objektų fiksavimo aukštos kokybės vaizdais.
„Sėkmingai įgyvendindami profesinio mokymo sistemos reformos tikslus, šiandien turime modernius sektorinius praktinio mokymo centrus, šiuolaikiškai įrengtas laboratorijas ir klases. Tačiau nestovime vietoje – atnaujiname programas ir praktinio mokymo bazę“, – sakė dr. P. Čepas.
Žvelgdamas į ateitį, Kautech svarsto dar labiau plėsti aktualių profesijų spektrą. Konsultuojantis su darbdaviais ryškėja augantis kompiuterinio projektavimo, CNC medienos apdirbimo centrų operatorių, robotinių sistemų integracijos technikų, buitinių elektrinių prietaisų remonto specialistų ir gamybos įrenginių elektrikų poreikis. Reaguojant į visuomenės ir švietimo sistemos lūkesčius, svarstoma galimybė rengti pedagogo padėjėjus.
Partnerystės stiprina rengimą
Vienas iš esminių Kautech privalumų – tvarus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. „Profesinio rengimo sėkmės raktas – lygiavertė partnerystė su verslu. Džiugu, kad randame bendrą kalbą, pasitikime vieni kitais, o veikla kartu duoda apčiuopiamų rezultatų“, – pabrėžė Kautech direktorius.
Šį rudenį tokios partnerystės naudą pajuto Energetikos skyriaus mokiniai: įmonės „Airwave Lietuva“ ir „Danfoss“ specializuotas klases aprūpino modernia ir šiuolaikiška įranga. Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų sektoriniame praktinio mokymo centre drauge su įmone „Staklyno servisas“ atidaryta „Woodwinner Academy“, kurioje CNC staklėmis dirbti mokosi ir įmonių darbuotojai.
Pastaraisiais metais baigta sektorinių praktinio mokymo centrų – Statybos ir Variklinių transporto priemonių remonto – infrastruktūros plėtra. Įstaigai: taip pat svarbi partnerystė su Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK) bei tarptautine bendrove „AUMOVIO Lithuania“. „Kauno regione Kautech yra vienintelis AHK profesinio rengimo srities partneris, su kuriuo įgyvendiname Įgūdžių ekspertų programą“, – tarptautinių ryšių svarbą pabrėžė direktorius.
Valstybės dėmesys
Reikšmingą postūmį mokymo centro planams suteikia valstybės investicijos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra numačiusi 38 mln. eurų investicijų projektams profesinėse mokyklose. Kautech teikė paraišką pasinaudoti valstybės parama praktinio profesinio mokymo įrangos atnaujinimui.
Pasak direktoriaus pavaduotojo ugdymui Tomo Pauliaus, investicijos nukreipiamos į inžinerijos ir gamybos, energetikos ir elektrotechnikos, robotikos ir automatikos, transporto ir tiksliosios žemdirbystės sektorius. Dalis lėšų bus skirta ir naujų – lazerių optinių ir mechaninių įtaisų bei jų komponentų surinkėjo, taip pat adityvios gamybos (3D spausdinimo) operatoriaus – programų praktinei bazei, programinei įrangai, prietaisams.
Atskiras dėmesys skiriamas regionams aktualioms specialybėms. „Pasauliui gręžiantis į tvarų ir ekologišką ūkininkavimą ir gamtai draugiškų technologijų taikymą, siekiame šią kryptį atliepti ir kurti ją atitinkančią mokymo bazę“, – pažymėjo T. Paulius.
Tikslas – vieta, kur gera mokytis
Kautech nuolat seka globalių idėjų ir technologijų kaitą, koreguodamas savo veiklos kryptis. Sutelkęs dėmesį į mokymo kokybę, centras stiprina mokinių įtrauktį, diegia šiuolaikiškus mokymosi metodus, ateities mokymąsi sieja su į ugdymo procesą integruojamais dirbtinio intelekto įrankiais, STEAM ir tarptautinėmis projektinėmis veiklomis.
„Siekiame ne tik parengti gerus specialistus, bet ir sukurti aplinką, kurioje būtų gera mokytis, bendrauti, dalyvauti kultūrinėje ir sportinėje veikloje“, – apibendrina Kautech direktorius, pabrėždamas, kad svarbus kiekvienas bendruomenės narys, jo poreikiai, galimybės, karjeros planai ir vertybės.
