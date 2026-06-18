Keliaujantiems lėktuvais – svarbūs pokyčiai: mažiau papildomų mokesčių

Simona su dukra Patricija parskrido iš Italijos. Kad lėktuve sėdėtų šalia, teko mokėti papildomai.
„Parskrendant ji visą laiką prasėdėjo man ant kelių, gavosi, kad tiesiog sumokėjome pinigėlius, o ta vieta taip ir liko nepanaudota“, – pasakojo Simona.
Pasirinkti vietą lėktuve kainuoja keliolika eurų, tačiau tėvai sako, kad tai absurdas – juk maži vaikai atskirai sėdėti negali.
„Vaikams vieniems, ypač tokiems mažiems, sėdėti labai sudėtinga. Ir kilimo metu, ir skridimo metu gali kilti įvairių problemų, todėl kuo arčiau vienas kito, tuo geriau“, – sakė keliaujantis tėtis Mindaugas.
„Maži vaikai negali savimi pasirūpinti, todėl tėvai turi būti šalia. Dėl to papildomai primokėti tikrai buvo nesąžininga“, – teigė keliaujantis tėtis Žydrūnas.
„Išauga ta pinigų suma perkant tą patį bilietą, tenka viską persiskaičiuoti, kainuoja brangiau“, – kalbėjo Simona.
Su šia problema susiduria daugybė keliaujančių šeimų.
„Žinau net tokių atvejų, kai per ilgus, tarkime, transatlantinius skrydžius mažamečiai vaikai sėdi kitame lėktuvo gale, jeigu tuo nepasirūpinama iš anksto“, – pasakojo vienas iš „Primum Travel“ įkūrėjų Laurynas Suodaitis.
Tačiau netrukus oro linijos šeimų išskirti nebegalės – vaikai iki 14 metų šalia tėvų sėdės be jokių papildomų mokesčių.
„Tas pirminis pasiūlymas buvo pateiktas prieš 13 metų, tačiau vėliau jis tiesiog įstrigo, nes nebuvo įmanoma rasti sutarimo“, – aiškino europarlamentaras Virginijus Sinkevičius.
Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės galiausiai susitarė, todėl keliaujančių laukia ir daugiau pokyčių. Pirmiausia – kompensacijos.
„Yra tekę dirbti darbus, kur skraidyti reikėdavo ne po vieną kartą per savaitę. Pasitaikydavo ir atšauktų, ir nukeltų skrydžių, todėl kompensacijų procesas būdavo gana komplikuotas“, – sakė L. Suodaitis.
Anksčiau dėl kompensacijos tekdavo kovoti, dabar žadama, kad ji bus pateikta tarsi ant lėkštutės – keleiviai elektroniniu paštu gaus aiškias instrukcijas.
„Jeigu jūsų lėktuvas vėlavo ar buvo atšauktas ir vėlavimas viršijo tris valandas, gausite kompensaciją – 250, 400 arba 600 eurų, priklausomai nuo skrydžio ilgio“, – aiškino V. Sinkevičius.
Be to, keleiviams nebereikės mokėti už smulkias vardo rašybos klaidas ar bilieto atspausdinimą.
„Programėlėje buvo išsaugota mano sena pavardė. Kadangi ištekėjau, nusipirkau skrydžio bilietą ir pamačiau, kad jame nurodyta sena pavardė. Teko kreiptis, tačiau viskas užtruko tikrai ilgai“, – pasakojo keleivė Laura.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Galų gale ir vadinamasis „check-in“, arba registracija į skrydį. Anksčiau pigių skrydžių bendrovės reikalaudavo papildomo mokesčio, jeigu norėdavote tai padaryti oro uoste, o dabar tai bus nemokama“, – teigė V. Sinkevičius.
Šiuo metu nusipirkus skrydį į abi puses ir praleidus skrydį pirmyn, automatiškai panaikinamas ir grįžimo skrydis.
„Jeigu turite bilietus į abi puses, bet neišskridote ir į kelionės vietą nusigavote automobiliu ar traukiniu, atgal galėsite grįžti su tuo pačiu bilietu ir jums nereikės mokėti papildomai“, – aiškino V. Sinkevičius.
„Sakyčiau, pliusas. Gal dažniau kažkur keliausime“, – šypsojosi Simona.
Šie pokyčiai labiausiai palies pigių skrydžių bendroves, tokias kaip „Wizz Air“, „Ryanair“ ir „airBaltic“.
„Jų verslo modelis paremtas tuo, kad siūloma bazinė paslauga, o visos kitos paslaugos apmokestinamos papildomai – galimybė sėdėti kartu, pasirinkti vietą, vežtis papildomą bagažą“, – aiškino Lietuvos aviacijos asociacijos valdybos pirmininkas Aleksandras Nemunaitis.
Ekspertai prognozuoja, kad lėktuvų bilietai brangs.
„Mes galbūt to ir nepajusime taip smarkiai – vietoj 50 eurų mokėsime 60 eurų, tačiau vis tiek tai bus įskaičiuota į bazinę kainą“, – teigė A. Nemunaitis.
Daugiau pagalbos sulauks ir žmonės su negalia – keleiviai galės pasiimti vežimėlį iki pat lėktuvo durų, o nesulaukę pagalbos gaus kompensaciją.
Per artimiausias šešias savaites susitarimą dar turės patvirtinti Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas.
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