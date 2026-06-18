Keliautojams – geros žinios

Kitą žiemą – nuo spalio iki kovo pabaigos – tarp šalių sostinių oro linijos skraidins du kartus per savaitę – ketvirtadieniais ir sekmadieniais, pranešė „Air Baltic“.
Vasaros sezono metu šiuo maršrutu įmonė skraidina tris kartus per savaitę – pirmadieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais.
Šiais metais „Air Baltic“ siūlo 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus, taip pat skrydžius iš Palangos į Rygą, Amsterdamą ir Tenerifę (nuo spalio 28 dienos).
Berlynas yra svarbus transporto mazgas, iš kurio galima lengvai pasiekti kitus šalies, Europos bei kitus pasaulio miestus
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