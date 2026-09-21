Kenos pasienio punkte – vaizdo stebėjimo sistema

Pasak pranešimo, šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių ES išorės pasienio punktų, kuriuo naudojasi supaprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančias saugumo grėsmes ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį.
„LTG Infra“ BNS teigė, kad artimiausiu metu bus skelbiamas įrangos pirkimo konkursas.
Įgyvendinus projektą bus atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra, padidintas teritorijos stebėjimo efektyvumas, sustiprintos galimybės laiku nustatyti galimus pažeidimus bei greitai reaguoti į incidentus.
Kaip BNS teigė „LTG Infra“, įgyvendinus projektą įranga naudosis Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Projektas bus finansuojamas pagal Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondo 2021–2027 metų programą. Pagal planą „LTG Infra“ rengs konkursus, koordinuos projekto įgyvendinimą.
Kenos punkto vaizdo sistemas anksčiau už 2 mln. eurų yra atnaujinusi informacinių technologijų įmonė „Atea“, pasienyje su Baltarusija esančių Lavoriškių ir Padvarionių užkardų sistemas – atitinkamai už 760 tūkst. ir 2,4 mln. eurų – inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima“.
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