 Kodėl vieną el. laišką skaitome iki galo, o kitą uždarome per tris sekundes?

Kodėl vieną el. laišką skaitome iki galo, o kitą uždarome per tris sekundes?

2026-09-29 09:14 klaipeda.diena.lt inf.

Kiekvieną dieną gauname dešimtis el. laiškų – naujienlaiškių, pasiūlymų, priminimų. Dauguma jų lieka neperskaityti arba akimirksniu uždaromi. Kas lemia, kad vienas laiškas patraukia dėmesį, o kitas iškart atsiduria šiukšlinėje? Apie tai Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marketingo klube pasakojo Milvydas Mažonas, „Omnisend" kūrybinės studijos vadovas. Štai keletas praktinių įžvalgų, kurios pravers kiekvienam, kuriančiam el. laiškus – nesvarbu, ar tai didelė įmonė, ar savo verslą turintis smulkusis verslininkas.

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<span>Kodėl vieną el. laišką skaitome iki galo, o kitą uždarome per tris sekundes?</span>
Kodėl vieną el. laišką skaitome iki galo, o kitą uždarome per tris sekundes? / Partnerio nuotr.

1. Tema (subject line) – pirmas ir dažnai vienintelis šansas

Dar prieš atsiverdamas laišką, žmogus mato tik jo temą. Gera tema aiškiai perteikia vertę, sužadina smalsumą ir sukuria teisingus lūkesčius – kas laukia viduje.

2. Nuoseklumas kuria pasitikėjimą

Jei kiekvienas laiškas atrodo kitaip – skirtingos spalvos, šriftai, tonas – skaitytojui kaskart tenka iš naujo „pažinti" siuntėją. O štai nuoseklus, atpažįstamas stilius kuria pasitikėjimą, kuris savo ruožtu skatina paspaudimus.

3. Viršutinė dalis turi veikti kaip mini svetainė

Laiško viršus – tai vieta, kuri per kelias sekundes turi atsakyti į tris klausimus: kas čia per laiškas, kodėl man tai turėtų rūpėti ir ką man daryti toliau. Jei atsakymai matyti tik paslinkus žemyn – vertingiausia informacija tiesiog neegzistuoja daliai skaitytojų.

4. Vienas laiškas – vienas tikslas

Dažna klaida – bandymas viename laiške pasiekti viską iš karto: parduoti, pakviesti sekti socialiniuose tinkluose, pristatyti straipsnį. Toks laiškas tampa sunkiai suprantamas. Geriausia, kai kiekvienas laiškas turi vieną aiškų tikslą ir vieną gerai matomą veiksmo mygtuką.

5. Žmonės laiškų neskaito – jie juos skenuoja

Retas kuris skaito laišką eilutė po eilutės. Dauguma tiesiog ieško kabliukų – ryškios antraštės, aiškaus pasiūlymo, mygtuko. Todėl teksto hierarchija (kas svarbiausia, kas antraeilė informacija) yra tokia pat svarbi, kaip ir pats turinys.

6. Kartais geriausias sprendimas – ištrinti, o ne pridėti

Norint padaryti laišką geresnį, dažnai natūralu norėti pridėti dar vieną banerį ar sekciją. Tačiau kiekvienas papildomas elementas didina vizualinį chaosą ir mažina skaitytojo įsitraukimą. Vienas labiausiai nuvertintų įgūdžių – gebėjimas atsisakyti nereikalingų dalykų.

Paprastas patikrinimo būdas

Atsidarius laišką, žmogus turėtų iškart, be jokių pastangų, suprasti pagrindinę žinutę ir žinoti, ką daryti toliau – net jei mato tik viršutinę laiško dalį telefone. Jei taip nėra, verta persvarstyti dizainą dar kartą.

Tad kitą kartą, kai ruošitės siųsti naujienlaišką, prisiminkite: skaitytojui reikia ne dar vieno gražaus banerio, o atsakymo į vieną klausimą – kodėl jam turėtų rūpėti tai, ką parašėte.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Kauno pramonininkų asociacija
elektroniniai laiškai
pramonės ir amatų rūmų Marketingo klubas
Omnisend

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