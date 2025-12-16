Kokios dovanos neša didžiausią prasmę? Šimtai senjorų pakviesti į šventinį koncertą

Kaip ir kasmet, „Vikonda grupė“ šventinį verslo dovanų biudžetą skyrė bendruomenei ir jai svarbioms grupėms – Kėdainių krašto senjorams bei gausioms šeimoms. Viena iš prasmingiausių tokių dovanų – tradicinis koncertas, į kurį senjorus kasmet pakviečia „Vikonda grupė“, UAB valdybos pirmininkė Jolanta Blažytė. Šiemet šis jaukumo ir bendrystės vakaras vyko Kėdainių arenoje ir subūrė apie 450 senjorų.
Renginį organizavo labdaros ir paramos fondas „Viltis–Vikonda“. Baltomis staltiesėmis užtiesti stalai, kavos ar arbatos puodelis, kalėdaičiai Kūčių vakarienei, muzika ir šventinės „Kėdainių konservų“ dovanos kūrė ypatingą nuotaiką. Tai buvo vakaras, kuriame svarbiausias dėmesys teko žmonėms, jų šypsenoms, nuoširdžiam dėkingumui ir jausmui, kad esi laukiamas.
Senjorus pasveikino „Vikonda grupės“ generalinis direktorius Mindaugas Snarskis, pabrėžęs, kad šis koncertas atspindi ilgalaikę organizacijos kryptį – šventines verslo dovanas nukreipti bendruomenei, kuriant šiltas emocines patirtis, prisiminimus ir stiprinant bendrystę.
„Mūsų įmonių grupę vienija šeimyniškumo vertybė – mums svarbi tarpusavio pagarba, dėmesys ir prasmingas laikas kartu. Šis vakaras yra mūsų padėka žmonėms, kurie savo darbu, patirtimi ir išmintimi kūrė bendruomenę, kurioje šiandien gyvename. Advento laikas kviečia atrasti akimirkų sustoti, pabūti drauge ir prisiminti, kas iš tiesų svarbu.“, – sakė M. Snarskis.
Šventiniame koncerte „Dar širdyje ne sutema“ skambėjo lietuviškos dainos, daugelį senjorų lydėjusios nuo jaunystės. Scenoje pasirodė solistė Judita Leitaitė ir profesorius Dainius Puišys, kuriems akompanavo instrumentinis trio bei smuikininkė Paulina Daukšytė-Šereckienė. Muzika tapo emociniu tiltu tarp prisiminimų, ramybės ir šventinio laukimo.
Labdaros ir paramos fondo „Viltis–Vikonda“ direktorė Virginija Ragauskienė pabrėžė, kad tokie susitikimai suteikia adventui dar gilesnę prasmę.
„Tikime, kad prasmingiausios dovanos nėra daiktai. Tai – bendrystė, buvimas kartu ir pagarba. Kiekvienas susitikimas su senjorais yra brangi dovana ir mums patiems“, – sakė V. Ragauskienė.
Šventinį vakarą palaimino ir Kėdainių krašto dvasininkai, kvietę advento laiką skirti ne skubėjimui, o vidinei ramybei ir dėkingumui.
Kasmet senjorų laukiamas šventinis koncertas dar kartą parodė, kad bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos kuria ilgalaikę vertę. Laikas kartu, dėmesys ir pagarba vyresniajai kartai tampa reikšminga dovana, kurios poveikis išlieka gerokai ilgiau nei šventinis laikotarpis.
