Konkurencijos taryba: Nemokumo administratorių rūmai nebeims šio mokesčio

Po susitikimo su tarybos ekspertais rūmų prezidiumas nutarė stojimo mokesčio nerinkti, kol bus visuotinis narių susirinkimas iš naujo svarstys klausimą dėl įnašo dydžio, penktadienį pranešė taryba.
Tarybos vyriausiasis pažeidimų tyrimo patarėjas Elonas Šatas sako, kad rūmams sustabdžius įmoką buvo pašalinta kliūtis naujiems administratoriams patekti į rinką.
„Konkurencijos taisyklės tiek ūkio subjektams, tiek juos vienijančioms organizacijoms draudžia priimti sprendimus, kurie gali riboti konkurenciją, įskaitant nepagrįstų kliūčių naujiems rinkos dalyviams sudarymą“, – pranešime teigė E. Šatas.
Rūmai balandį buvo priėmę sprendimą taikyti stojimo aštuonių minimalių atlyginimų, arba 9224 eurų mokestį.
Nemokumo administratorių dalyvavimas rūmų veikloje yra privalomas.
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