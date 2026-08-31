Konkursas skrydžiams į Londono Gatviko, Hitrou arba Sičio oro uostus neįvyko

Kaip portalui teigė Susisiekimo ministerija, konkurse dalyvavo tik vienas dalyvis, tačiau jo pateiktas verslo planas skraidinti į Gatviką „neužtikrina maršruto ekonominio tvarumo“, todėl toliau ieškoma galimybių užtikrinti susisiekimą su Londonu.
„Įvertinus pateikto pasiūlymo visumą nustatyta, kad jis neatitiko atrankos sąlygose nustatytų reikalavimų“, – portalui komentavo LTOU Skrydžių vystymo skyriaus vadovė Rūta Sinkevičiūtė.
Kaip rašė BNS, siekiant užtikrinti svarbiausių krypčių tęstinumą ministerija balandžio pabaigoje padidino LTOU įstatinį kapitalą 3,2 mln. eurų.
Skelbta, kad sprendimas užtikrins trijų verslui ir atvykstamajam turizmui svarbių krypčių – Vilnius–Hamburgas, Vilnius–Lisabona ir Vilnius–Diuseldorfas – tęstinumą bei sudarys finansines sąlygas atidaryti naują strateginę kryptį į vieną iš trijų Londono oro uostų.
Kaip rašė BNS, LTOU ir LOT sutarė nuo kovo pabaigos naikinti tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Sičio, nes maršrutas nuostolingas. Jis buvo paremtas rizikos pasidalijimo partnerystės susitarimu. Neoficialiomis BNS žiniomis, kasmet šio maršruto nuostoliai siekė milijonines sumas.
Šiuo metu tiesiogiai iš Vilniaus į toliau nuo Londono esančius Lutono arba Stanstedo oro uostus skraidina „Wizz Air“ ir „Ryanair“.
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