Krovinių vežimo bendrovė „Rokausta“ atleidžia darbuotojus: įvardijo priežastis

2025-11-25 14:28
Lukas Oželis (BNS)

Rokiškio krovinių pervežimo bendrovė „Rokausta“ nutraukia pagrindinę veiklą ir atleidžia beveik visus darbuotojus – 43 iš 46-ių.

Bendrovė apie tai pranešė Užimtumo tarnybai.

Bendrovės vadovas Rimantas Sakaitis BNS teigė, kad pagrindinės veiklos, kurią planuoja parduoti, nutraukimą lėmė pernelyg didelė konkurencija Europoje.

„(Mūsų – BNS) įmonė yra nedidelė, vis tik konkurencija Europoje labai didžiulė – didelės, tarptautinės kompanijos (konkuruoja – BNS). Yra labai sudėtinga išsilaikyti“, – BNS sakė R. Sakaitis.

Jis patikino, kad šis sprendimas nesusijęs su Baltarusijoje įstrigusiais ir neišleidžiamais vilkikais.

Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė BNS pranešė, kad įmonė atleis 30 vairuotojų ir penkis transporto vadybininkus.

„Stabdomos krovinių pervežimo ir vairuotojų rengimo mokyklos veiklos“, – BNS sakė ji.  

Pernai bendrovės pajamos siekė 4 mln. eurų – 16,7 proc. daugiau nei 2023 metais, ji uždirbo 49 tūkst. grynojo pelno (2023 metais patyrė 0,5 mln. eurų nuostolį), rodo Registrų centrui pateikta ataskaita.

Bendrovė turi 33 transporto priemones, rodo portalo rekvizitai.lt.

