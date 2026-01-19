„Piano Ozas“ atleidžia visus darbuotojus

Kaip ELTAI komentavo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, darbo neteks 10 virtuvės darbuotojų, 8 pamainos vadovai, 7 salės darbuotojai ir 6 indų plovėjai.
Anot jos, darbuotojus numatyta atleisti vasario 4–13 d.
Darbuotojai bus atleidžiami pagal Darko kodekso 57 straipsnį, kuris numato, jog įmonės valdytojai nusprendė bendrovę likviduoti.
„Darbo sutartys nutraukiamos, kadangi darbdavio organas priėmė sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys“, – komentavo M. Jankauskienė.
„Piano Ozas“ registruota Vilniuje, veiklą vysto nuo 2010 m.
Remiantis Registrų centro duomenimis, įmonės pajamos 2023 m. gegužės – 2024 m. gegužės finansinio laikotarpio metu siekė 901,5 tūkst. eurų, o grynasis nuostolis buvo 127,8 tūkst. eurų.
