Kuo gyveno skaitmeninis marketingas šiemet ir ko tikėtis 2026-aisiais

Verslams tai reiškė didesnį greitį, bet ir didesnį chaoso ar nenuspėjamumo lygį. Kitai daliai verslų – priešingai: pastarieji sugebėjo išnaudoti pokyčius, stiprindami savo prekės ženklą, rinkodaros efektyvumą ir duomenų kokybę. Visi ženklai rodo, kad ši kryptis ryškės ir 2026-aisiais. Šios įžvalgos remiasi praktine patirtimi dirbant su skirtingo dydžio verslais Lietuvoje ir užsienio rinkose (https://magoom.com).
Kaip atrodė skaitmeninis marketingas 2025-aisiais?
Skaitmeninis marketingas bręsta, tačiau paieškos sistemų pokyčiai daro jį sunkiau prognozuojamą. Ypač tai matyti „Google“ ekosistemoje, kur algoritmų ir DI sprendimų pokyčiai tiesiogiai veikia įmonių matomumą. Pastebima, kad paieškoje toliau stiprėja „zero-click“ reiškinys ir DI sugeneruoti paieškos atsakymai. Vienos didžiausių SEO analitikos bendrovių „Ahrefs“ analizė, išnagrinėjusi 300 tūkst. raktažodžių, parodė, kad užklausose su AI Overview funkcija pirmos pozicijos paspaudimų rodiklis vidutiniškai krenta maždaug trečdaliu. Tuo metu žiniasklaidos leidėjai kai kuriose rinkose fiksuoja net kelių dešimčių procentų srauto kritimą, dėl kurio jau pradėtas ir oficialus ES tyrimas. Dėl šių pokyčių dalis įmonių akivaizdžiai jaučia organinio srauto kritimą, net ir turėdamos gerą turinį ar stiprų domeną.
Tuo pačiu rinkoje ryškėjo akivaizdi takoskyra: brandūs prekių ženklai biudžetų nemažino, bet daug daugiau dėmesio skyrė jų optimizavimui, o mažesni verslai buvo linkę migruoti tarp skirtingų kanalų, dažnai nebesirinkdami ilgalaikių sprendimų. Įėjimas į naujas rinkas tapo brangesnis ir ilgesnis nei anksčiau – iš dalies dėl griežtesnių slapukų sutikimų, iš dalies dėl sudėtingesnės konversijų atribucijos, kurią paveikė techniniai naršyklių ir įrenginių pokyčiai.
Dirbtinis intelektas tapo kasdieniu daro įrankiu: nuo tekstų rašymo iki išorinės rinkodaros veiksmų planavimo ir automatizacijų. Produktyvumas šoktelėjo, bet kartu augo ir kokybės iššūkiai – rinkoje atsirado daugiau paviršutiniško turinio, kuris mažina pačios rinkodaros vertę ir kelia riziką prekių ženklams, kurie neskiria laiko turinio peržiūrai ar tobulinimui.
E. komercijoje nepasikeitė vienas dalykas – akcijų, sezonų ir trumpalaikių kampanijų dominavimas. Tai išliko stipriausias eigos variklis, nors vis daugiau žaidėjų ėmė svarstyti, kaip tvariau paskirstyti biudžetus tarp trumpalaikio „performance“ ir ilgalaikio prekių ženklų stiprinimo.
Įdomu ir tai, kad šalia skaitmeninių kanalų šiemet tvarius stiprėjimo ženklus rodo TV ir radijas, kurie grįžta kaip platesnio rinkodaros paveikslo dalis. Tuo pat metu socialiniai tinklai ir influenceriai vis dažniau pasitelkiami ne tik įvaizdžiui kurti, bet ir kaip reali vartotojų pritraukimo grandinės dalis, kuri glaudžiau jungiasi su skaitmeninio marketingo kampanijomis.
Bendras vaizdas paprastas: 2025-ieji buvo metai, kai skaitmeninė rinkodara išliko galinga, bet kartu tapo brangesnė, sudėtingesnė ir reikalaujanti daugiau kompetencijos iš verslų ar marketingo agentūrų.
Laimi verslai, kurie supranta investicijų grąžą
Besibaigiantys metai aiškiai parodė, kad sėkmingiausi buvo tie verslai, kurie rinkodaros veiksmus vertino ne per kanalų pasirinkimo, o per investicijų grąžos prizmę. Skaitmeninės rinkodaros pyragas ir toliau augo, tačiau konkurencija tapo tokia intensyvi, kad vien tik biudžeto didinimas jau seniai nėra atsakymas. Dabar laimi tie, kurie sugeba įvertinti, kas iš tikrųjų kuria vertę, o kas tik kelia sąnaudas.
DI suteikia galimybių kurti labiau individualizuotus pasiūlymus, greičiau segmentuoti auditorijas ir pritaikyti komunikaciją pagal realų vartotojo elgesį. Ši kryptis turėtų būti ypač ryški el. komercijoje ir B2B rinkodaroje, kur žmogiškas turinys ir aiškus vertės pasiūlymas tampa esmine konkurencine ašimi.
Įsitvirtinę prekių ženklai biudžetų nemažino, tačiau jų požiūris tapo gerokai brandesnis: daugiau dėmesio skiriama tiksliam rezultatų matavimui, duomenų higienai ir realiam rinkodaros indėliui pardavimams, o ne paviršiniams rodikliams. Tokie verslai jau nebemėgina vaikytis kiekvieno naujo kanalo, o vertina, kurie sprendimai iš tiesų trumpina pirkėjo kelionę ir didina pelningumą.
Mažesni verslai šiemet judėjo kita kryptimi: dažniau kaitaliojo kanalus, trumpino kampanijų laikotarpius ir rečiau rinkosi ilgalaikes strategijas. Tai rodo ne tik didesnį spaudimą biudžetams, bet ir augantį neapibrėžtumą. Visgi tie, kurie sugebėjo išlaikyti stabilumą ir remtis duomenimis, matė aiškesnę grąžą: efektyvesnį vartotojų srauto valdymą, tikslesnį klientų segmentavimą ir mažesnį lėšų švaistymą.
Dar vienas esminis pokytis – brangstantis įėjimas į rinkas. Tai jaučiama Lietuvoje ir visoje Europoje. Dėl sudėtingesnės konversijų atribucijos ir griežtesnių slapukų sutikimų, reklamos algoritmai gauna mažiau duomenų, todėl už tą patį rezultatą tenka mokėti daugiau. Atsvara šiam spaudimui tampa geriau suvaldytas prekės ženklo žinomumas ir protingas rinkodaros veiksmų derinimas tarp trumpalaikio kampanijų našumo ir ilgalaikio augimo.
Galiausiai, šie metai įrodė vieną tiesą: investicijų grąža nėra matuojama kampanijos ilgiu ar kanalo pasirinkimu. Ji matuojama tuo, kiek rinkodara prisideda prie pajamų augimo ir koks efektas lieka kampanijai pasibaigus. Verslai, kurie tai supranta, į 2026-uosius žengia stipresni ir konkurencingesni.
Ko laukti 2026-aisiais: tendencijos ir praktiniai patarimai
Ateinantys metai turėtų būti tie, kai skaitmeninė rinkodara dar labiau tols nuo vieno kanalo logikos ir pereis prie platesnio pirkėjo kelionės matymo. „Google“ ir „Meta“ greičiausiai liks dominuojančios ekosistemos, tačiau vien automatizuotų kampanijų nebepakaks. Vis daugiau verslų matys, kad reklamos efektyvumas priklauso nuo to, kaip gerai suderinti visi žingsniai: nuo pirmo kontakto iki pakartotinio pirkimo.
Dirbtinis intelektas įsitvirtina toliau ir 2026-aisiais jis turėtų būti darbo įrankis, padedantis sutrumpinti procesus, greičiau kurti turinį, analizuoti duomenis, stebėti konkurentus ir automatizuoti rutiną. Verslai, kurie DI nenaudos, tiesiog judės lėčiau. Kita vertus, DI nepanaikins poreikio turėti aiškią strategiją ir kūrybišką požiūrį – būtent čia atsiras didžiausi skirtumai tarp rinkos žaidėjų.
Ryškiausias pokytis greičiausiai bus generatyvinių paieškų įtaka verslo rezultams. Globaliai jau matyti, kad organinis web svetainių srautas mažėja, nes vis daugiau atsakymų pateikiama paieškos variklio viduje. Į Lietuvą ši tendencija ateina kiek pavėluotai, bet pirmus rezultatus jau matome. Todėl „Generative Engine Optimization“ arba tiesiog GEO, turėtų tapti ne eksperimentu, o būtinybe kiekvienam verslui, kaip kad tuo senokai jau tapo ir SEO. Verslai turės galvoti ne tik apie svetainės optimizavimą, bet ir apie citatų rinkimą, didesnį matomumą įvairiuose šaltiniuose ir pakankamą turinio kiekį, kad DI modeliai juo remtųsi.
Kartu stiprės personalizacija: DI suteikia galimybių kurti labiau individualizuotus pasiūlymus, greičiau segmentuoti auditorijas ir pritaikyti komunikaciją pagal realų vartotojo elgesį. Ši kryptis turėtų būti ypač ryški el. komercijoje ir B2B rinkodaroje, kur žmogiškas turinys ir aiškus vertės pasiūlymas tampa esmine konkurencine ašimi.
Dar viena matoma tendencija – solo kūrėjų ir mažų komandų kuriami mikro produktai, paremti „no-code“ ar DI pagalba. Vakaruose ši banga jau įsibėgėjusi, o per ateinančius metus ji greičiausiai labiau jausis ir Lietuvoje: daugės nišinių „micro SaaS“ sprendimų, orientuotų į konkrečių problemų sprendimą.
Kad 2026-ieji verslams taptų ne chaoso, o augimo metais, verta pasiruošti jau dabar. Aiškiausi pasirengimo žingsniai galėtų būti:
- pasirūpinti tiksliu konversijų stebėjimu ir duomenų higiena,
- planuoti biudžetus taip, kad šalia trumpalaikio našumo būtų ir ilgalaikio prekės ženklo stiprinimo kryptys,
- naudoti DI kaip darbo įrankį, o ne masinės turinio gamybos fabriką,
- kurti turinį, paremtą duomenimis: klientų istorijomis, atliktais tyrimais, realiais įžvalgų šaltiniais,
- nuolat testuoti – tai viena iš nedaugelio rinkodaros konstantų, kuri niekada nesikeičia.
Skaitmeninė rinkodara 2026-aisiais nebus paprastesnė, bet bus aiškiau, kas išties veikia, o kas yra tik triukšmas. Laimės tie, kurie planuoja plačiau, žiūri į pirkėjo kelionę kaip į visumą ir atsakingai taiko DI tam, kad rinkodara veiktų greičiau ir vertingiau.
