Kviečiame atsiliepti 800 000 Eur „Teleloto“ Aukso puodo laimėtoją

Laimingas bilietas buvo įsigytas Pakruojyje, degalinėje „Viada“, adresu Vytauto Didžiojo g. 98. Bilieto numeris – 072874.
Aukso puodo laimėtojas kol kas neatsiliepė, todėl „Teleloto“ komanda kviečia žaidėjus pasitikrinti sekmadienio žaidimo bilietus.
Jei pastarosiomis dienomis lankėtės Pakruojyje arba turite čia gyvenančių artimųjų – paraginkite ir juos peržiūrėti savo bilietus. Galbūt būtent jų rankose – 800 000 Eur vertės bilietas.
Trečias Aukso puodas šiemet
Pirmą kartą šiemet „Teleloto“ Aukso puodas laimėtas kovo 1-ąją – tuomet 800 000 Eur atiteko vilniečiui, žaidimui įsigijusiam vos vieną bilietą. Laimingąjį bilietą vyras atsispausdino sostinės parduotuvės savitarnos kasoje.
Antrasis Aukso puodas laimėtas rugpjūčio 16-ąją. Utenoje pirktas „Teleloto“ bilietas tuomet atnešė 1 mln. Eur. Jo savininkas – ilgametis loterijos žaidėjas, kuriam laimingą bilietą nupirko dukra.
(be temos)
(be temos)
(be temos)