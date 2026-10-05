 Kviečiame atsiliepti 800 000 Eur „Teleloto“ Aukso puodo laimėtoją

Kviečiame atsiliepti 800 000 Eur „Teleloto“ Aukso puodo laimėtoją

2026-10-05 11:12 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienį, spalio 4-ąją, „Teleloto“ žaidime laimėtas Aukso puodas – vienam žaidėjui atiteko 800 000 Eur.

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„Teleloto“ vedėjai Simona ir Ričardas

Laimingas bilietas buvo įsigytas Pakruojyje, degalinėje „Viada“, adresu Vytauto Didžiojo g. 98. Bilieto numeris – 072874.

Aukso puodo laimėtojas kol kas neatsiliepė, todėl „Teleloto“ komanda kviečia žaidėjus pasitikrinti sekmadienio žaidimo bilietus.

Jei pastarosiomis dienomis lankėtės Pakruojyje arba turite čia gyvenančių artimųjų – paraginkite ir juos peržiūrėti savo bilietus. Galbūt būtent jų rankose – 800 000 Eur vertės bilietas.

„Teleloto“ vedėja Simona
„Teleloto“ vedėja Simona / Partnerio nuotr.

Trečias Aukso puodas šiemet

Pirmą kartą šiemet „Teleloto“ Aukso puodas laimėtas kovo 1-ąją – tuomet 800 000 Eur atiteko vilniečiui, žaidimui įsigijusiam vos vieną bilietą. Laimingąjį bilietą vyras atsispausdino sostinės parduotuvės savitarnos kasoje.

Antrasis Aukso puodas laimėtas rugpjūčio 16-ąją. Utenoje pirktas „Teleloto“ bilietas tuomet atnešė 1 mln. Eur. Jo savininkas – ilgametis loterijos žaidėjas, kuriam laimingą bilietą nupirko dukra.

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Komentarai

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Komentarai

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Klaipedietė
Po velnių,kiek galite dar mulkinti žmonės???Užbaikite tą kvailą žaidimą,ATSIBODO.
1
0
norėsiu
ir neatsiliepsiu, ne jūsų reikalas pavyduoliai
1
-1
Paradoksas
beveik pastovus reiškinys , kai,, laimėtojai,, ieškomi laikraščio pagalba )))
1
0
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