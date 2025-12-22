Legendinėje Kauno „Gildijoje“ – tradiciniai skoniai su šiuolaikiniu prieskoniu

Išsaugota istorinė dvasia
Nuo lapkričio 22 d. vėl veikianti „Gildija“ tapo puikia šventine dovana ne tik kauniečiams. Kadaise šis restoranas, įsikūręs senajame gildijos name, tiek savo istorine dvasia, tiek virtuve ir aukščiausiu aptarnavimu garsėjo toli už Kauno ribų.
Aukščiausios klasės restoranas „Gildija“ buvo įkurtas prieš penkis dešimtmečius. Beje, 1976-aisiais jis taip pat atidarytas šventiniu laikotarpiu, Naujųjų metų išvakarėse, ir nuo pat pirmųjų dienų gauti čia staliuką buvo nemenkas iššūkis.
„Kauniečiai tikrai nepamiršo „Gildijos“. Per pirmas kelias savaites sulaukėme didelio susidomėjimo – žmonės pasiilgę šios vietos, teiraujasi apie kadaise ragautus patiekalus, domisi, ką siūlome naujo, dalijasi prisiminimais apie čia praleistus vakarus“, – šiandien „Gildijai“ vadovaujanti Akvilė Gerlinskaitė džiaugėsi restorano tradiciją tęsiančiais svečiais.
Vakarienė „Gildijoje“ išties gali tapti nostalgišku potyriu. Čia pasitinka tie patys istoriniai mūrai, unikalios salės, tas pats milijono vertas vaizdas pro langus į šventiškai išpuoštą Rotušės aikštę. Į šias erdves sugrįžę verslininkai išsaugojo autentišką interjerą, kartu įsileisdami į jį šiuolaikinių tendencijų. Jas atspindi ir išskirtinis baro, tapusio pagrindiniu atsinaujinusios „Gildijos“ akcentu, konceptas.
„Istorinis pastatas įpareigojo mus kurtis labai atsakingai. Stengėmės maksimaliai prisitaikyti prie šių erdvių, išsaugoti autentiką, čia tvyrančią Senamiesčio dvasią. Žinoma, darėme tai kūrybiškai, tad bendras vaizdas tikrai atitinka šiuolaikinį požiūrį į istorines erdves ir į šiuolaikišką tradicinės virtuvės koncepciją“, – pabrėžė A. Gerlinskaitė.
Kur kas geriau nei cepelinai
Po daugiau nei dešimtmečio pertraukos atgimusi „Gildija“ kauniečius ir miesto svečius kviečia prisiminti kadaise ją garsinusią lietuvišką virtuvę. Tačiau šiandienis restorano valgiaraštis tikrai nėra ankstesniojo kopija – jis tik tapo įkvėpimu šiuolaikiškai interpretuotai tradicinės virtuvės vizijai.
Nepakeistas, nesušiuolaikintas, ko gero, valgiaraštyje liko tik „Gildijos“ kepsnys, anuo metu vadintas firminiu restorano patiekalu.
„Labai geros kokybės jautiena, pamušta, su svogūnais, su užlydytu sūriu. Senieji kauniečiai puikiai atsimena šį patiekalą, užsisako, džiaugiasi, kad skonis išliko lygiai toks pat. Neišduosiu paslapties, kaip mums tai pavyksta, tegul lieka intriga. Tačiau kviečiu visus, ir šiuolaikinę kauniečių kartą, paragauti „Gildijos“ kepsnio. Jis tikrai to vertas!“ – tikino kartu su dabartiniu virtuvės šefu, ne tuo, kuris sukūrė autentišką kepsnį „Gildija“, jos skonį atgaivinusi restorano vadovė.
Ji juokiasi, kad lietuviškos virtuvės „Gildijoje“ cepelinų nėra. Jų besiteiraujantiems svečiams siūloma užsisakyti „Šeimos kugelį“. Tai krosnyje specialiose keptuvėse kepamas patiekalas, atstovaujantis įprastai, tradicinei lietuviškai virtuvei. „Šeimos kugelis“ „Gildijoje“ ruošiamas tik sekmadieniais.
„Pagrindinė mūsų kryptis – tradiciniai skoniai, derinami su moderniais gastronominiais sprendimais. Tiek užkandžių, tiek pagrindinių patiekalų skiltis gana plati, visi jie sukurti vadovaujantis šia koncepcija“, – pabrėžė restorano vadovė.
Į valgiaraštį įtraukti jautienos liežuvio užkandis, skryliai, švilpikai su baravykų padažu, svarainių limonadas ir daug kitų – gryna klasika, tačiau lėkštėje patiekalai atrodo visiškai kitaip, nei esame įpratę, o paragavusius nustebina nauji skoniai.
„Džiaugiamės, kad kauniečiai jau mus įvertino. Vyresni svečiai net ašarą kartais nubraukia, nes užplūsta sentimentai. Dėl maisto taip pat girdime tik teigiamus atsiliepimus. Profesinė nuojauta neapgavo – žmonės vertina tradicijas, bet nori, kad jos būtų pateiktos šiuolaikiškai. Tęsdami šią kulinarinę kelionę, ir toliau domėsimės tradicija, galimybėmis, kaip patiekalus patiekti įdomiai, nekasdieniškai“, – žadėjo „Gildijos“ vadovė.
