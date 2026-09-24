„Via Lietuvai“ ir „Fegdai“ – daugiau laiko susitarti dėl 9,5 mln. eurų skolos

Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 10 dieną daugiau nei dviem mėnesiams – iki gruodžio 4 dienos – pratęsė mediacijos terminą, BNS nurodė teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rūta Veniulytė-Jankūnienė.
Anksčiau šis terminas buvo rugsėjo 23 diena.
Kaip BNS nurodė „Via Lietuvos“ atstovas Vytenis Radžiūnas, į teismą dėl termino pratęsimo kreipėsi mediatorius.
„Mediatorius, atsižvelgdamas į vasaros atostogų laikotarpį bei su tuo susijusį užimtumą, pirmąjį šalių susitikimą galėjo suderinti tik šių metų spalio 7 dieną, todėl kreipėsi į teismą dėl mediacijos termino pratęsimo“, – teigė V. Radžiūnas.
BNS rašė, kad Vilniaus apygardos teismas birželio 23 dieną perdavė bylą teisminei mediacijai.
„Via Lietuva“ BNS tuomet teigė, kad mediaciją inicijavo „Fegda“, o teismui pasiūlius ji sutiko dalyvauti procese siekdama įvertinti, ar „įmanomas teisėtas, ekonomiškai pagrįstas ir valstybės interesus atitinkantis“ ginčo sprendimas.
Tuo metu „Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis BNS teigė, kad siūlymą inicijuoti mediaciją paskatino siekis rasti abiem pusėms priimtą sprendimą.
Kaip skelbė BNS, „Via Lietuva“ siekia prisiteisti daugiau nei 9,5 mln. eurų „Fegdai“ ir „Tilstai“ nesumokėjus delspinigių už pavėluotus darbus „Via Baltica“ ruože.
Savo ruožtu J. Jablonskis BNS anksčiau teigė, jog darbų priėmimas užtruko dėl valstybinių kelių valdytojos kaltės, todėl nėra pagrindo skaičiuoti delspinigių rangovams.
Tuo metu Seimo narys Mindaugas Lingė dar pernai kreipėsi į institucijas dėl galimai neteisėtų „Via Lietuvos“ ir abiejų įmonių veiksmų, 2025-ųjų gegužę pasirašius susitarimą dėl nustatytų defektų ruože taisymo.
Jis teigė, kad 2024 metų pabaigoje baigus kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,5 km rekonstrukciją buvo nustatyti defektai, tačiau įmonių susitarimas leido darbus priimti neištaisius trūkumų bei nemokant delspinigių, nors rangos sutartyje buvo numatyta, jog vėluojant darbams už kiekvieną dieną skaičiuojami 0,3 proc. delspinigiai.
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) šių metų kovą nustatė, kad susitarimas pažeidė įstatymą, tačiau nesukėlė teisinių pasekmių, nes faktiškai nebuvo vykdomas. Ji nurodė „Via Lietuvai“ paviešinti dokumentą, pastaroji tai padarė kovo 18 dieną.
Savo ruožtu Statybos inspekcija kovo pradžioje nutarė nevertinti kelio defektų, ginti viešąjį interesą atsisakė ir Generalinė prokuratūra.
223,6 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį „Via Lietuva“ su „Fegdos“ vadovaujamu konsorciumu pasirašė 2023 metų gegužės 18 dieną.
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