Lietuviai rudenį sėdėti namuose neketina – pilni lėktuvai toliau kyla į Turkiją, Graikiją, Ispaniją,

Augantį rudens atostogų populiarumą patvirtina ir apklausos duomenys. „Tez Tour“ atlikto reprezentatyvaus keliautojų tyrimo rezultatai rodo, kad vienam iš dvidešimties apklaustųjų mėgstamiausios yra rudens atostogos. Labiausiai poilsiui rudenį pirmenybę teikia šeimos su mažamečiais vaikais, atostogas šį sezoną mieliau renkasi moterys nei vyrai.
„Ankstyvą rudenį dar tęsiasi vasaros skrydžių sezonas, bet tuo pačiu jau prasideda ir žiemos. Tai reiškia, kad keliautojai gali rinktis iš bene plačiausio krypčių spektro“, – sakė Inga Aukštuolytė, kelionių organizatoriaus ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Ji vardija, kad šiuo laikotarpiu vis dar vykdomi tiesioginiai skrydžiai į Graikijos salas ir Peloponesą, Turkijos kurortus, taip pat į Ispanijos miestus Barseloną ir Malagą, Italijos Kalabriją ir Sardiniją bei portugališkąją Madeirą. Tuo pačiu nuo spalio startuoja žiemos sezono kryptys – Egiptas, Tenerifė ir Dubajus.
„Toks dviejų sezonų susiliejimas leidžia ne tik lanksčiau planuoti keliones, bet ir pasinaudoti patrauklesnėmis kainomis, nes vasaros sezonas jau eina į pabaigą, o žiemos – dar tik prasideda“, – teigė I. Aukštuolytė.
Ramesnės atostogos už prieinamą kainą
I. Aukštuolytės teigimu, rudens kelionės turistams siūlo tai, ko dažnai trūksta vasarą – ramybę.
„Kai pagrindinis turistinis sezonas baigiasi, daugelis populiarių kurortų atsikvepia, o keliautojai gali mėgautis ramesne atostogų patirtimi. Miestai ir turistiniai objektai tampa tuštesni, o vietiniai gyventojai – atviresni pokalbiams ir bendravimui”, – dalijosi turizmo atstovė.
Ji pastebi, kad kainos rudenį taip pat tampa draugiškesnės. Viešbučiai, skrydžiai ir net restoranai dažnai siūlo nuolaidas, siekdami pritraukti keliautojus ne sezono metu. Tai leidžia keliauti kokybiškai, bet taupiau – ypač tiems, kurie planuoja keliones iš anksto.
„Oras pietų kryptyse rudenį išlieka maloniai šiltas, tačiau nebe toks alinantis kaip vasarą. Tai puikus metas aktyviam poilsiui – žygiams, ekskursijoms, pasivaikščiojimams gamtoje ar miestuose. Be to, jūros vanduo dar išlaiko vasaros šilumą, todėl maudynės būna itin malonios”, – pasakojo I. Aukštuolytė.
Į viršų šauna viena rudens savaitė
Pasak pašnekovės, ruduo taip pat dovanoja unikalių kultūrinių patirčių. Daugelyje šalių vyksta derliaus šventės, vyno festivaliai, vietinių amatų mugės. Tai metas, kai galima ne tik pailsėti, bet ir pasinerti į vietinę kultūrą, paragauti sezoninių patiekalų.
„Galiausiai, rudens kelionės leidžia išvengti vasaros chaoso: oro uostai būna nebe tokie perpildyti, todėl kelionė suteikia mažiau streso. Tai ypač aktualu šeimoms su vaikais ar vyresnio amžiaus keliautojams”, – komentavo I. Aukštuolytė.
Vis tik ji atkreipia dėmesį, kad vieną rudens savaitę į oro uostus sugrįžta šurmulys ir keliautojų minios.
„Pati populiariausia rudens savaitė – mokinių atostogų metu. Kelionių paketai šiuo laikotarpiu yra išparduodami itin greitai, nes moksleivių tėvai iš anksto suskumba suplanuoti šias atostogas“, – atskleidė „Tez Tour“ atstovė.
Rudens kryptys, kurios žavi ne tik maloniu oru, bet ir patirtimis
Rudenį kurortus galima pamatyti kitomis spalvomis: gamta ramiai pradeda naują sezoną, o keliautojai gali mėgautis kokybišku poilsiu be skubos ir triukšmo. Kelionių organizatoriaus atstovė pristato pačias populiariausias rudens kryptis.
-
Graikijos salos ir Peloponesas. Rudenį Graikija išlieka viena patraukliausių krypčių. Kreta vilioja senovės Mino civilizacijos palikimu – Knoso rūmais, Festos griuvėsiais ir Samarijos tarpekliu, kuris rudenį tampa žalesnis ir vėsesnis. Korfu sala žavi savo žaliuojančiais kalnais, venecijietišku senamiesčiu ir jaukiomis įlankomis, kuriose dar galima maudytis. Rodas – tai istorijos mėgėjų rojus, kur galima aplankyti Riterių gatvę, Didžiųjų magistrų rūmus ir pasivaikščioti senamiesčio labirintais. Tuo tarpu Peloponesas siūlo autentišką Graikijos patirtį – nuo senovės Olimpijos griuvėsių iki Nafplio pakrantės miestelių, kur rudens šviesa suteikia ypatingo žavesio. Visose šiose vietose rudenį vyksta alyvuogių ir vyno derliaus šventės.
-
Ispaniškos kryptys: Malaga, Barselona ir Tenerifė. Rudenį Malagoje vyrauja apie 25°C temperatūra, puikiai tinkanti pasivaikščiojimams po Alcazaba tvirtovę, Gibralfaro pilį ar miesto botanikos sodus. O Barselona rudenį atsiskleidžia kaip kultūros ir architektūros lobynas – be vasaros karščio ir turistų minių galima ramiai tyrinėti Gaudi šedevrus, pasivaikščioti Gotikiniu kvartalu ar mėgautis kataloniška virtuve jaukiose terasose. Tenerifėje rudenį vis dar šilta, apie 26°C, o salos gamta kviečia į žygius Teidės nacionaliniame parke, pasivaikščiojimus lavos takais ir poilsį vulkaniniuose paplūdimiuose.
- Portugalijos sala Madeira. Rudenį Madeiroje vis dar tęsiasi žydėjimo metas, kai sala mirga spalvomis. Levadų takai laukia žygeivių per kalnus ir miškus, Monte botanikos sodas ir Laurų miškai žavi tropine augmenija, o kruizai kviečia stebėti delfinus ir saulėlydžius.
-
Turkiškieji kurortai: Bodrumas, Antalija ir Alanija. Rudenį Turkijos pakrantė išlieka viena populiariausių krypčių tarp lietuvių – čia vis dar šilta, tačiau oras tampa švelnesnis nei vasarą, o kurortai – ramesni ir jaukesni. Bodrumas siūlo šilumą be kaitros – dieną šildo 28°C šiluma, o vandens temperatūra vis dar siekia 25°C. Antalija rudenį vilioja ne tik puikiais paplūdimiais, bet ir galimybe aplankyti senovinį Kaleiçi senamiestį, Düden krioklius ar leistis į ekskursijas po romėniškus griuvėsius. Alanija, garsėjanti savo Raudonuoju bokštu, pilimi ant uolos ir smėlėtais paplūdimiais, rudenį tampa puikia vieta ramesniam poilsiui.
- Itališkos kryptys: Sardinija ir Kalabrija. Sardinijoje ruduo – tai ramybės ir skonių metas. Temperatūra išlieka apie 25°C, o paplūdimiai tampa tuštesni, leidžiantys mėgautis jūros pakrante be vasaros šurmulio. Kalabrija rudenį žavi savo laukine gamta, dramatiškomis pakrantėmis, istoriniais miesteliais ir autentiška virtuve. Čia galima aplankyti Tropeą, garsėjančią balto smėlio paplūdimiais ir svogūnų festivaliu, arba leistis į žygius po Aspromontės nacionalinį parką. Rudenį Italiją galima pažinti be turistinio blizgesio, o su tikruoju savo charakteriu.
- Egiptas: Šarm aš Šeichas ir Hurgada. Rudenį Egiptas tampa viena populiariausių krypčių, siūlančių saulę, šilumą ir egzotišką poilsį. Temperatūra čia siekia apie 28–30°C, o Raudonoji jūra išlieka šilta ir kviečia nardyti tarp koralinių rifų. Rudenį kurortai nėra perpildyti, todėl galima mėgautis ramiu poilsiu, kokybišku aptarnavimu ir žemesnėmis kainomis. Be to, tai puikus metas aplankyti Luksorą, Kairą, Gizą ar net leistis į kruizą Nilo upe.
