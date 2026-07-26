Lietuvio sukurta platforma žada palengvinti šį vargą

Ar gauname tai, už ką mokame, ar daug pinigų iššvaistome menamam matomumui, kuris neneša jokių rezultatų? Apie šiuolaikinius sprendimus būti pastebėtiems su „Žinių radijo“ žurnalistu diskutavo platformos „Holidjob“ įkūrėjas Irmantas Lasauskas.
– Kodėl teigiate, kad paieškos įrankiai paseno?
– Įrankiai paseno, nes nuėjo kitu technologiniu keliu. Galimybė rasti informaciją tapo dėmesio ekonomika, kurios tikslas yra išlaikyti žmogų prie ekrano. Jis naršo ir gauna daugybę informacijos, kuri jam nebūtinai yra aktuali. O tuomet bando išsirinkti tai, kas jam yra reikalinga. Paieškos sistemomis naudojamės ieškodami sprendimo, tačiau pirmiausia matome tuos, kurie yra susimokėję už savo matomumą. Kai spaudžiame nuorodas, kažkam didėja išlaidų krepšelis, o reikiamų rezultatų mes negauname.
– Gal galite pateikti pavyzdžių iš gyvenimo?
– Daugiausiai nusimanau apie statybų sektorių. Ieškant plytelių klojėjo Vilniuje, paieškos sistemos rezultatai gali rodyti, kaip kloti plyteles ar kodėl reikėtų daryti būtent taip. Sąveika nebūtinai bus naudinga ir tikslinė tiek ieškančiam, tiek tam žmogui, kuris buvo surastas. Galima sudeginti daug laiko ir energijos, bet vis tiek likti nusivylusiam.
– Kaip ir kokias problemas sprendžia „Holidjob“?
– Mūsų įrankis decentralizuoja paiešką. Kiekvienas subjektas yra atskiras matomumo vienetas žemėlapyje su atskiru funkcionalumu, sekimo funkcijomis, kontaktais bei kitais dalykais. Jei prekybos tinklas turi 100 parduotuvių, jos gali būti išdėstytos savo veikimo vietoje ir pasiekti tą auditoriją, kuriai tai aktualu. Dažna didmiesčio problema ta, kad reikia dirbti kitame miesto gale. Turime funkciją, kad darbuotojas galėtų matyti darbo pasiūlymus. Tai gali suteikti galimybę rasti darbo vietą tomis pačiomis sąlygomis netoli namų. Autoservisas, kavinė ar parduotuvė mums aktualūs toje vietoje, kurioje gyvename. Šiandien viskas yra sudėta į vieną srautą, turinys skirtas plisti, o konversija yra maža. Tad lokali informacija turėtų padidinti konversiją keliasdešimčia kartų.
– Kas paskatino jus sukurti šį sprendimą?
– Yra vietų, kuriose galima ieškoti, bet nėra tokių, kuriose galima tikslingai rasti. Svarsčiau, kaip šią problemą spręsti. Kodėl mes, pasinėrę į paieškas, negauname rezultato? Turime rinktis alternatyvą ir kažkaip su ja susitvarkyti. Kalbant apie statybų sektorių, dažniausiai yra objektai konkrečiose vietose ir darbuotojų reikia būtent ten. Šio klausimo nereikia spręsti globaliai. Bet nėra vietos, kurioje galėtum pastatyti žymeklį ir matyti, ką galima rasti aplink šią vietovę. Vietos, kurioje galėtum ieškoti darbuotojų, irgi nėra, apart Užimtumo tarnybos, kuri turėtų pasikeisti pavadinimą, nes jos funkcija ne ta. Vietoje to, kad reikėtų eiti į CV portalus ir mokėti už prieigą prie kontaktų, kurie nebūtinai yra tikri ar aktualūs, galima naudotis sistema, kurioje tiksliniai darbuotojai matomi darbdaviams.
Svarsčiau, kaip šią problemą spręsti. Kodėl mes, pasinėrę į paieškas, negauname rezultato?
– Ką daryti žmogui, ieškančiam darbo, prisijungus prie „Holidjob“?
– Reikėtų prisiregistruoti, susikurti profilį, gyvenimo, darbo ir įgūdžių aprašymą. Kai darbdavys ieškos darbuotojo, jis suves savo kriterijus į paiešką ir ras žmones, galinčius užimti reikiamas pareigas. Nuėmęs filtrą, darbdavys matys visus darbuotojus, esančius jo buvimo vietoje. Platformoje galima rasti visas Baltijos šalių įmones, turinčias bent vieną darbuotoją. Taip pat veikia vertimo sistema. Perkėlus žymeklį į Latviją bus galima rasti informacijos apie Latvijos įmonių vykdomą veiklą lietuvių kalba.
„Holidjobׅ“ skiriasi nuo dabartinių portalų, nes tai yra paieškos sistema. Žmogus gali būti rastas pagal veiklą, kurią yra aprašęs. Užklausos ateina tikslingai. Pavyzdžiui, jei močiutė nori pasikeisti rozetę už tam tikrą sumą, tokios užklausos negaus paslaugos tiekėjai kitame miesto gale. Ji galės susisiekti su meistrais, esančiais netoliese. Ši problema išsisprendžia kardinaliai. Žymeklis yra pats žmogus. Jis su visa informacija keliauja po žemėlapį ir sutrumpina pirmą žingsnį kontakto link.
– Platforma gali padėti rasti tai, ko aplink save nesitikėjai. Gali tiesiog naršyti iš smalsumo.
– Taip. Jei atsidarytume „Holidjob“ čia, būdami studijoje, neįsivaizduojame, kiek verslų rastume aplink. Kokią kategoriją bespaustume, visi kažką veikia. Tai, kad veikla vykdoma čia, nėra faktas, nes informacija gauta iš VRK. Todėl visus kviečiu prisijungti prie savo profilių bei aprašyti, ką ir kokiu adresu veikiate. Jūsų profiliai yra žemėlapis. Juridiniams asmenims taip pat leidžiame kurti papildomas lokacijas, po tuo pačiu prekės ženklu susikurti atskirus profilius. Tai yra trijų žingsnių sistema. Pirmiausia reikia įeiti į „Holidjobׅ“, tuomet į paiešką įvesti reikiamas paieškas bei sritį, kurioje yra ieškoma darbo.
– Kokia yra didžiausia „Holidjob“ sėkmė?
– Didžiausia sėkmė bus pasiekta po kelerių metų, kai žmonės klaus, kaip anksčiau gyveno be „Holidjob“.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai