Lietuvoje – ilgalaikės nuomos platforma „Properenty.lt“

„Šiandien platformoje turime apie 300 butų, bet tai yra labai trumpo laiko rezultatas. Planuojame, jog iki 2021 metų vidurio turėsime apie 3 tūkst. butų. Šiai dienai turime butų iš Vilniaus ir Kauno“, – BNS sakė „Properenty.lt“ vadovas Andrius Čepkus.

Anot jo, idėja sukurti startuolį kilo stebint ilgalaikės nuomos administravimo pavyzdžius užsienyje, kur verslininkas pats nuomoja butus.

„Pastebėjome, jog jie jau naudoja kažkokius įrankius, jie susikūrę prieš 4-5 metus. Pradėjome nagrinėti tuos pavyzdžius, kalbėtis Lietuvoje su skirtingo dydžio nekilnojamojo turto savininkais ir išsigryninę visus jų poreikius viską sudėjome į vieną sprendimą, kuris automatizuotų ir palengvintų procesą“ – teigė A. Čepkus.

Kaina realiai gali kristi iki kelių eurų už butą per mėnesį.

Pasak jo, sistema automatiškai generuoja standartines nuomos sutartis, sąskaitas, jų istoriją, surenka nuomos įmokas.

„Sistema leidžia vienoje vietoje turėti visą komunikaciją su nuomininkais, visi susirašinėjimai vyksta platformoje, ateina priminimai, kada baigiasi sutartys. Sutarčių organizavimas, redagavimas ir pasirašymas irgi vyksta platformos dėka“, – aiškino A. Čepkus.

„Realiai ši sistema apjungia nuomotoją su nuomininku, leidžia moderniai, automatizuotai komunikuoti“ – pridūrė jis.

Anot A. Čepkaus, sistemą mėnesį galima išbandyti nemokamai, po to kaina siekia 5 eurus per mėnesį už butą, jeigu nuomotojas turi iki 20 butų, o jei jų yra daugiau, jam pasiūloma individuali kainodara: „Kaina realiai gali kristi iki kelių eurų už butą per mėnesį.“

Anot A. Čepkaus, prie sistemos gali prisijungti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, be to, kalbamasi su didelėmis kompanijomis, turinčiomis 500-600 butų.