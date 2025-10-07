Lietuvos bankai augino įspūdingus pelnus

Anot Lietuvos banko (LB), pokytį iš esmės lėmė „Revolut“ plėtra Europos Sąjungos šalyse, dėl kurios ji uždirbo 2,3 karto didesnį – beveik 103 mln. eurų pelną.
„Bankų sektoriaus augimą labiausiai lėmė vieno dalyvio veiklos plėtra. Kartu su Europos Centriniu Banku stebime, kad ji būtų tvari. Mažesnės svarbos bankams būdinga aukštesnė prisiimama kredito rizika, o kai kuriems iš jų itin svarbu toliau didinti kapitalą“, – pranešime sakė LB valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė.
Pelningai šiemet dirbo 17 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai – du. Pastarieji bendrai patyrė 2,3 mln. eurų nuostolį.
Trijų sisteminės svarbos bankų – SEB, „Swedbank“ ir „Artea“ – pirmojo pusmečio bendras pelnas sumažėjo 8,3 proc. iki 343,9 mln. eurų, o devynių mažesnės svarbos bankų – ūgtelėjo 3,8 karto iki 7,5 mln. eurų.
LB duomenimis, „Swedbank“ pelnas pirmąjį pusmetį sumenko 7,6 proc. iki 154,3 mln. eurų, SEB – 6,5 proc. iki 146,5 mln. eurų, „Artea“ – 27,1 proc. iki 31,6 mln. eurų, „Urbo“ banko – 33,8 proc. iki 2,9 mln. eurų.
LB teigimu, dėl sparčiai augusio turto bankų pelningumo rodikliai toliau mažėjo. Turto grąža per metus sumažėjo ir birželio pabaigoje siekė 1,38 proc. (prieš metus – 1,65 proc.), o nuosavybės grąža – 18,78 proc. (21,39 proc.). Efektyvumo rodiklis, rodantis išlaidų ir pajamų santykį, siekė 44,29 proc., per metus jo reikšmė pablogėjo 0,7 proc. punkto.
Bankų grynosios paslaugų ir komisinių pajamos šiemet didėjo 50 proc. iki 854 mln. eurų, o pašalinus „Revolut“ grupės įtaką augimas siekė 7 proc. Bankų veiklos rezultatą sumažino toliau didėjusios administracinės ir kitos veiklos išlaidos, kurios pašalinus „Revolut“ įtaką ūgtelėjo 6,6 procento.
Birželio pabaigoje bankuose buvo laikoma beveik 68 mlrd. eurų indėlių, arba 30 proc. daugiau nei prieš metus. Lietuvos gyventojų indėliai siekė beveik 25 mlrd., o nerezidentų – 27 mlrd. eurų.
Bankų paskolų portfelis birželio pabaigoje, palyginti su pernai birželiu, išaugo penktadaliu iki 35 mlrd. eurų. Gyventojams suteiktos paskolos per metus padidėjo 17,2 proc. iki 18,6 mlrd. eurų, įmonėms – 16,5 proc. iki 13,6 mlrd. eurų.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 – užsienio bankų filialai. Didžiausias sektoriaus dalyvis „Revolut Holdings Europe“ užimamą rinkos dalį padidino dar 2,7 proc. punkto iki 33,5 proc. „Swedbank“ rinkos dalis siekė 24,7 proc., SEB banko – 18,2 proc., „Artea“ banko – 6,2 proc.
Užsienio bankų filialų, tarp kurių toliau dominuoja „Luminor“ Lietuvos skyrius, turtas siekė 14,6 proc. viso sektoriaus turto.
