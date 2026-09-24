Lietuvos bankas patvirtino „Civinity“ prospektą dar iki 26,65 mln. eurų obligacijų

Naujas prospektas parengtas pasibaigus ankstesnio galiojimui, programos sąlygos nesikeičia.
„Įsigijimų finansavimą turime planuoti iš anksto, dar derėdamiesi dėl konkretaus verslo. Tęsiama obligacijų programa yra šio pasirengimo dalis. Mūsų kryptis išlieka ta pati – ieškome grupę papildančių įmonių ir galimybių augti kitose rinkose. Jau užbaigti sandoriai suteikė daugiau patirties dirbant už Baltijos šalių ribų, kur matome erdvės tolesnei plėtrai“, – sakė „Civinity“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Pagal programą jau išleista 23,35 mln. eurų obligacijų
Iki šiol pagal tą pačią programą „Civinity“ išleido 23,35 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų. Pirmoji, 10,35 mln. eurų dalis, išleista 2025 metų liepą, dar 13 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų – 2026 metų birželį.
Per birželį užbaigtą platinimą bendrovė pritraukė 13,54 mln. eurų, išleidusi 13 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų. Tai buvo didžiausia per vieną platinimą pritraukta suma grupės istorijoje. Dalyvavo 613 investuotojų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, o mažmeniniams investuotojams teko maždaug pusė pritrauktų lėšų.
Naujasis prospektas apima likusią iki 26,65 mln. eurų nominaliosios vertės programos dalį. Šiuo pranešimu naujas obligacijų platinimas nepradedamas – apie tolesnius platinimo etapus ir jų sąlygas bendrovė informuos atskirai.
Įsigijimai išplėtė grupės veiklą
Šiemet „Civinity“ užbaigė Kroatijos liftų grupės „Metus“ įsigijimą ir išplėtė veiklą Kroatijoje bei Slovėnijoje. „Metus“ gamina liftus, montuoja naujus įrenginius, teikia jų priežiūros ir modernizavimo paslaugas. Vilniuje „Civinity“ kartu su „Sail Invest“ įsigijo pastatų administravimo bendrovę „Admeo“.
Įsigijimų poveikis matomas grupės finansiniuose rodikliuose. 2026 m. birželio 30 d. apskaičiuota paskutinių 12 mėnesių pro forma pajamų bazė siekė 121,3 mln. eurų – 31,4 proc. daugiau nei prieš metus. Atitinkama 12 mėnesių pro forma EBITDA sudarė 9,7 mln. eurų ir buvo 27,7 proc. didesnė. Didžiausią pokytį lėmė „Metus“ įsigijimas: į šiuos rodiklius įtrauktas visas įsigyto verslo rezultatas.
Atskirai skelbiami faktiniai pirmojo pusmečio rezultatai apima 2026 metų sausį–birželį. Per šį laikotarpį „Civinity“ pajamos augo 14,9 proc., iki 52,9 mln. eurų, o EBITDA – 22,6 proc., iki 5,1 mln. eurų.
Apie „Civinity“ grupę
„Civinity“ jungia gyvenamųjų ir komercinių pastatų priežiūros, inžinerinių bei skaitmeninių paslaugų verslus. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Pietų Europos rinkose, įskaitant Kroatiją bei Slovėniją.
Svarbi informacija investuotojams
Šis pranešimas nėra vertybinių popierių siūlymas ar raginimas juos įsigyti. Informacija apie bendrovę, obligacijas ir jų įtraukimą į prekybą pateikiama prospekte, skelbiamame „Civinity“ interneto svetainės skiltyje „Investuotojams“ ir „Nasdaq Baltic“ svetainėje.
Lietuvos banko patvirtinimas neturi būti laikomas obligacijų kokybės patvirtinimu. Prieš priimant investavimo sprendimą rekomenduojama perskaityti prospektą ir įvertinti jame aprašytą su investicija susijusią riziką bei galimą grąžą.
Pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose jurisdikcijose, kuriose jo platinimas būtų neteisėtas. Jame minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą ir negali būti siūlomi ar parduodami JAV be registracijos arba taikytinos registravimo reikalavimų išimties. Viešas šių vertybinių popierių siūlymas JAV nebus vykdomas.
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