 Lietuvos bankų asociacija turi naują prezidentą

Lietuvos bankų asociacija turi naują prezidentą

2026-09-14 16:05
BNS inf.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentu išrinktas buvęs Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas, pastaruosius trejus su puse metų vadovavęs Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Baltijos–Šiaurės šalių biurui. 

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Vitas Vasiliauskas
Vitas Vasiliauskas / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Jis pareigas pradės eiti spalio 1 dieną, pranešė asociacija.

V. Vasiliauskas pakeis nuo 2020-ųjų gruodžio asociacijai vadovaujančią ir kadenciją baigiančią Eivilę Čipkutę.

„Džiaugiuosi galėdamas po darbo tarptautinėje aplinkoje savo sukauptą patirtį vėl pritaikyti Lietuvoje ir prisidėti prie stiprios, atsparios bei konkurencingos finansų sistemos vystymosi“, – pranešime sakė V. Vasiliauskas.

2011–2021 metais jis vadovavo Lietuvos bankui, 2015 metų sausį Lietuvai įsivedus eurą taip pat tapo Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nariu.

Anksčiau V. Vasiliauskas dirbo advokatu ir teisininku privačiame sektoriuje, buvo finansų viceministras, dar anksčiau vadovavo Finansų ministerijos Mokesčių departamentui bei dirbo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

LBA prezidentą penkeriems metams renka visuotinis narių susirinkimas, kadencijų skaičius neribojamas.

Šiuo metu asociacija vienija 13-a Lietuvoje veikiančių bankų ir finansų sektoriaus įmonių.

Nuo 1991 metų veikianti asociacija yra Europos bankų federacijos bei Europos pinigų rinkos instituto narė.

Šiame straipsnyje:
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Vitas Vasiliauskas

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