Lietuvos keliams žada milijardą

– Milijardas eurų – gana didelė suma. Ką galima už ją nuveikti?
– Nuosekliai dirbsime taip, kaip dirbome šiais ir praėjusiais metais. Prioritetai yra keliai, automagistralės, tiltai, viadukai ir regioniniai keliai. Gyventojams ypač svarbus susisiekimas iš regionų su didmiesčiais, todėl, išlaikant nuoseklumą, tam ir toliau bus skiriama daugiausia dėmesio.
– Kiek konkrečiai iš to milijardo eurų atiteks valstybinės reikšmės keliams? Į šią sumą tikriausiai įskaičiuojama ir kelių priežiūra, dalis lėšų skiriama savivaldybėms bei keltams, keliantiems į Kuršių neriją.
– Kalbant apie milijardą eurų, svarbu, iš kokių eilučių ši suma susideda. Tai yra Kelių priežiūros ir plėtros programos, Kelių fondo bei Europos Sąjungos lėšos.
Nemažai padės ir nuo kitų metų pradėsianti veikti elektroninė kelių rinkliavos sistema, Lietuvoje vadinsianti „Via Toll“. Vien iš jos surinksime mažiausiai 110 mln. eurų. Šiemet iš vinječių surenkame apie 70 mln. eurų. Šios lėšos tiesiogiai skiriamos valstybinės reikšmės keliams.
Prioritetais ir toliau nuosekliai išliks tiltai, viadukai, automagistralės, krašto ir regioniniai keliai, kad regionų gyventojai galėtų lengviau, patogiau ir saugiau pasiekti didmiesčius bei regionų centrus.
Tai ypač svarbu atokesniuose regionuose, kuriuose sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugos tolsta nuo gyventojų. Žmonės turi galėti saugiai nuvežti vaikus ir patys pasiekti jiems reikalingas įstaigas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Ar galima tikėtis, kad nepasikartos tai, ką magistralėse patyrėme šį pavasarį, kai jos atrodė tiesiog sugriuvusios?
– Magistralės neatrodė sugriuvusios – jos subyrėjo, tiesiog akyse sutrupėjo. Tai kelių dešimtmečių neinvestavimo į pagrindines valstybės arterijas pasekmė. Kalbame apie kelius Kaunas–Klaipėda, Vilnius–Kaunas ir Vilnius–Panevėžys.
Šiais metais remontuojama daugiau nei 200 kilometrų automagistralių. Turbūt net nereikia plačiau apie tai kalbėti. Sulaukiame vairuotojų nepasitenkinimo, nes visi vyksta į pajūrį ir mato, kiek kelio ruožų remontuojama. Šio tempo nemažinsime ir kitais metais jį išlaikysime.
– Visiems kyla klausimas, kiek iš tiesų kainuoja vienas kelio kilometras. Ar bandėte aiškintis, kiek jis kainuoja kaimyninėse šalyse? Galbūt joms pavyksta pigiau, todėl galėtume pasikviesti kaimynus ir sutvarkyti daugiau kelių?
– Tai priklauso nuo kelio ir atliekamų darbų. Svarbu, ar atliekamas kapitalinis, ar paprastasis remontas, ar tai automagistralė, krašto, ar regioninis kelias. Taip pat skiriasi žvyrkelio asfaltavimo ir jau asfaltuoto kelio remonto kaina.
Yra labai daug kriterijų. Vis dėlto šiuo metu kainos Lietuvoje tikrai yra konkurencingos, o už šiemet turimas lėšas atliekame daugiau darbų nei ankstesniais laikotarpiais.
– Šiuo metu, vertinant pagal kelių būklės indeksą, daugiau nei 40 proc. kelių yra blogos būklės. Kiek tokių kelių, jūsų prognozėmis, liks pasibaigus jūsų kadencijai?
– Mano tikslas – kad, vertinant pagal kelių dangos būklės indeksą, geros būklės kelių būtų ne mažiau kaip 61 proc.
(be temos)
(be temos)