Lietuvos oro uostų valdyba turi naują pirmininkę

Ji išrinkta pirmajame naujosios kadencijos valdybos posėdyje, pranešė LTOU.
„Valdybos dėmesį telksime į nuoseklų strateginių tikslų įgyvendinimą, atsakingą investicijų valdymą ir skaidrią valdyseną. Ne mažiau svarbu kurti organizaciją, kurioje žmonės jaučiasi vertinami ir turi galimybių augti“, – pranešime sakė J. Abromavičienė, valdyboje atsakinga už projektų valdymą.
J. Abromavičienė yra „Kelių priežiūros“ ir „Civinity Engineering“ valdybos pirmininkė, turi daugiau kaip 20 metų kompleksinių projektų valdymo, strateginio valdymo, organizacijų vystymo ir veiklos efektyvinimo patirties infrastruktūros, transporto ir nekilnojamojo turto srityse.
LTOU valdyboje taip pat dirba nepriklausomas narys Mantas Šukevičius, kuris taip pat deleguotas į Audito ir rizikų komitetą, Susisiekimo ministerijos Oro transporto grupės patarėja Sigita Jurkšaitytė bei ministerijos Parengties ir krizių valdymo grupės vadovas Rimantas Šikas.
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