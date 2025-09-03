Lietuvos paštas skaičiuoja nuostolius

Nepaisant to, kad laikraščių ir žurnalų prenumerata kasmet traukiasi, valstybės kompensuojama nuostolių suma auga, trečiadienį pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).
RRT pateikė Susisiekimo ministerijai išvadą dėl Lietuvos pašto prašymo kompensuoti periodinių leidinių pristatymo į kaimo vietoves bei miestus, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas teritorijas, pernykščius nuostolius. Įvertinusi RRT išvadą ministerija priims galutinį sprendimą.
„Matome aiškią tendenciją: keičiasi vartotojų įpročiai – skaitytojai vis dažniau renkasi skaitmeninę spaudą, todėl popierinės prenumeratos mastai mažėja, o popierinių leidinių platinimo rėmimas kiekvienais metais tampa vis didesnė našta mokesčių mokėtojams“, – pranešime sakė RRT geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė Ugnė Ramaneckienė.
2024 metais pristatytos periodikos kiekis sumažėjo beveik penktadaliu (18,6 proc.) iki 8,61 mln. vienetų – tai mažiausias rodiklis per devynerius metus.
Vidutinė vieno leidinio pristatymo savikaina pernai padidėjo daugiau kaip trečdaliu – nuo 0,95 iki 1,3 euro. Didžiausios įtakos tam turėjo transporto, nekilnojamojo turto, IT ir darbo užmokesčio sąnaudos.
Pasak U. Ramaneckienės, tokia tendencija verčia ieškoti alternatyvių sprendimų.
„Informacijos prieinamumą visuomenei galima užtikrinti stiprinant skaitmeninius kanalus, ugdant gyventojų skaitmeninius įgūdžius bei kompensuojant tiems, kurie neturi galimybių įsigyti reikalingų skaitmeninių priemonių. Tai atitiktų vartotojų įpročių pokyčius ir kartu leistų racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas“, – teigė RRT atstovė.
