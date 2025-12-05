LIK – lyderė, ruošianti inžinierius

Lyderystė net penkiose studijų kryptyse
Iš viso vertinant 48 studijų krypčių sritis, Lietuvos inžinerijos kolegija užėmė pirmąją vietą net penkiose iš jų, o dar penkiose srityse kolegija dalijasi 2–3 vietomis, taip įtvirtindama savo pozicijas tarp pažangiausių šalies aukštųjų mokyklų.
LIK direktorė dr. Lina Girdauskienė pabrėžia, kad tokie rezultatai – tai nuoseklaus darbo, stiprios akademinės bendruomenės ir ilgamečių inžinerinių tradicijų visuma.
„Inžinierius Lietuvoje ruošiame jau daugiau nei šimtmetį. Esame unikali, vienintelė specializuota inžinerijos kolegija šalyje, todėl džiaugiamės matydami, kad mūsų pasirinkta strateginė kryptis bei investicijos atsiperka ir duoda apčiuopiamus rezultatus. Pirmaujame Statybos, Elektronikos, Elektros, Aeronautikos ir Miškininkystės inžinerijos kryptyse. Taip pat esame tarp lyderių Matavimų, Transporto, Aplinkos ir Žemės ūkio inžinerijos studijų srityse. Šie rodikliai rodo, kad kolegijos bendruomenės pastangos vertinamos itin aukštai“, – teigė vadovė.
Darbdavių pasitikėjimas ir aukštas įsidarbinamumas
LIK direktorė pabrėžia, kad kolegijos studentai jau ne vienerius metus yra tarp labiausiai darbdavių vertinamų jaunųjų specialistų.
„Mūsų stiprybė – glaudus bendradarbiavimas su verslo sektoriumi ir realus darbdavių poreikio matymas. Praktika rodo, kad didelė dalis studentų darbą susiranda dar antro kurso metu, atlikdami profesinę praktiką. Verslas aukštai vertina mūsų ruošiamų inžinierių praktinius įgūdžius, atsakingą požiūrį ir žinias.
Tikslingai investuojame į modernias laboratorijas, o studijų programas nuolat atnaujiname kartu su pramonės įmonėmis, kad jos atitiktų šiandienos technologinius poreikius ir rinkos lūkesčius. LIK yra svarbi Kauno regiono ir visos Lietuvos inžinerinės pramonės ekosistemos dalis, ir mūsų vaidmuo tik didės“, – pažymėjo dr. L. Girdauskienė.
Lietuvos inžinerijos kolegija – tai aukštoji mokykla, puoselėjanti gilias inžinierių rengimo tradicijas ir tuo pačiu aktyviai prisidedanti prie inovatyvios ekonomikos kūrimo bei šalies pramonės konkurencingumo augimo. Šiuo metu stojantiesiems siūloma rinktis iš 14 aktualių, darbo rinkos poreikius atitinkančių studijų programų.
Naujausi komentarai