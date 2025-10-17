Praktika statybų srityje: vien parašo studentai nebenori – ieško realių augimo galimybių

Pamatė šiuolaikišką statybų pusę
Būtent tokią aplinką atrado tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovėje „YIT Lietuva“ praktiką atlikęs Lietuvos inžinerijos kolegijos, statybos inžinerijos, 3-iojo kurso studentas Vilhelmas Bredelis. Ieškant praktikos galimybių jo tikslas buvo susipažinti su skirtingomis statybų profesijomis, pamatyti, kaip darbas atrodo realybėje, ir suprasti, kurioje srityje norėtų tęsti karjerą. Šiuos lūkesčius, jauno specialisto teigimu, praktika pateisino šimtu procentų.
„Turėjau galimybę lankytis net dviejuose objektuose – viename statybos jau buvo įpusėjusios, o kitame darbai dar tik prasidėjo. Tai leido susipažinti su procesais skirtinguose statybų etapuose. Šios patirtys padėjo suprasti, kad man artimiausia darbų vadovo pozicija, nes joje galima matyti visumą, planuoti procesus ir prisiimti atsakomybę už rezultatą“, – pasakojo V. Bredelis.
Būsimam statybos darbų vadovui iš bendramokslių buvo tekę girdėti, kad kitose įmonėse praktikos kartais yra labiau formalumas nei reali patirtis. Anot jo, pasitaiko, kad studentai siunčiami atlikti nereikšmingas užduotis, aikštelėse trūksta tvarkos, būna ir apgautų praktikantų.
„Mano praktika suteikė galimybę pažinti visiškai kitokią statybų sektoriaus pusę. „YIT Lietuva“ daug investuoja į darbų saugą, kokybę, aplinkosaugą. Tai labai jaučiasi. Visi darbininkai aprūpinami tinkama apranga, darbo vietose užtikrinama švara ir tvarka. Praktikantams labai svarbu grįžtamasis ryšys, o mano praktikos metu tiek darbų vadovai, tiek kiti kolegos nuolat domėjosi, kaip sekasi, suteikė reikiamą pagalbą ir patarė. Toks požiūris ir aukšti standartai visose srityse paliko išties didelį įspūdį“, – sakė V. Bredelis.
Po praktikos – darbo pasiūlymas
Praktika į specialistų ugdymą orientuotoje įmonėje neretai taip pat tampa tiesiausiu keliu į darbo rinką ir perspektyvios karjeros startu. To pavyzdys – Lietuvos inžinerijos kolegijos, statybų inžinerijos, 3-iojo kurso studentė Iveta Sokolovaitė. Po dviejų praktikų „YIT Lietuva“ bendrovėje inžinerijos specialistė sulaukė kvietimo likti dirbti įmonėje ir nedvejodama jį priėmė.
„Nuo pat pradžių labai nustebino šiltas priėmimas ir nuoširdi pagalba, kurios sulaukiau. Tokios nebuvo net studijuojant. Prieš praktiką galvojau, kad tiesiog atliksiu studijų krypties užduotį, parašysiu ataskaitą, ją apginsiu ir tęsiu studijas. Tačiau visi lūkesčiai buvo viršyti – gavau galimybę susipažinti su šiuolaikiniais statybų procesais, naudojamomis programomis. Tai padėjo galutinai apsispręsti, kad noriu savo ateitį sieti su inžinerijos sritimi“, – pasakojo Iveta.
Iveta yra ypač dėkinga savo praktikos kuratorei – „YIT Lietuva“ inžinierei, kuri kantriai aiškino, tikrino ir mokė visos praktikos metu, o dabar mentorės vaidmenį atlieka drauge dirbant kaip kolegėms. Tačiau, Ivetos teigimu, prie mokymosi noriai prisidėjo ne tik tiesiogiai už ją atsakinga kuratorė, bet ir visa komanda.
„Praktika suteikė svarbios patirties inžinerijos srityje ir gerokai praplėtė mano suvokimą apie šiuolaikines statybas. Įdomiausia, o kartu sunkiausia, praktikos metu - sąmatų sudarymas. Jos administruojamos ganėtinai sudėtinga programa. Naudojantis ja yra įvairių niuansų – reikia žinoti, ką reiškia skirtingi kodai, sutrumpinimai, kaip įvesti vieną ar kitą eilutę. Programai perprasti reikėjo nemažai laiko – tai buvo kartu ir iššūkis, ir labai naudinga patirtis“, – sakė Iveta.
Buvę praktikantai tampa mentoriais
Ivetos atvejis yra ne vienintelė tokia sėkmės istorija. Per pastaruosius keletą metų „YIT Lietuva“ po praktikos pasiliko dirbti apie 20 studentų. Kai kuriais atvejais praktika tampa ilgametės karjeros įmonėje pradžia, o savo kelią tokiu būdu pradėję specialistai šiandien jau patys moko naujokus. Pavyzdžiui, apie praktikos bendrovėje galimybes per savo universiteto organizuotas karjeros dienas sužinojęs Mantas Grigalis įmonėje jau dirba 12 metų.
„Pradėjau kaip praktikantas pagalbinio darbuotojo pozicijoje – kur iš arti galėjau pamatyti statybų aikštelės kasdienybę ir geriau suprasti procesus. Įgyta patirtis tapo pagrindu tolimesnei karjerai – nuo statybos vadovo padėjėjo, darbų vadovo iki dabartinių – statybos projekto vadovo – pareigų. Praktika tikrai gali tapti puikiu startu, jei ją vertini kaip realią galimybę augti. Taip pat suprantu, kaip svarbu – ypač pradžioje – yra galimybė mokytis iš labiau patyrusių kolegų, todėl visuomet stengiuosi padėti naujai prisijungiantiems jauniems specialistams ir praktikantams“, – teigė M. Grigalis.
Į praktikantus žiūri kaip į komandos narius
Anot „YIT Lietuva“ personalo direktorės Nerilės Naprienės, praktikos galimybes bendrovėje dažniausiai atranda statybos ir kelių inžinerijos, konstruktorių-technologų, NT projektų valdymo ar sąmatininkų specialybių bei studijų krypčių studentai. Jie į įmonę kviečiami ne paprasčiausiai „apsidairyti“, o aktyviai įsilieti į įgyvendinamus projektus ir taip pasisemti vertingos patirties.
„Studentai tampa komandos dalimi – jie dalyvauja susitikimuose, planuoja darbus, susipažįsta su dokumentacija, įranga, procesais. Tai jiems suteikia galimybę kaupti patirtį ir mokytis dalykų, kurių vien iš vadovėlių neišmoksi. Priklausomai nuo pobūdžio ir trukmės, praktika mūsų įmonėje gali būti ir apmokama, o karjeros galimybės yra dar viena paskata įsitraukti ir demonstruoti iniciatyvą“, – pažymėjo N. Naprienė.
N. Naprienės manymu, nors dažniausiai praktikos trunka nuo vieno iki trijų mėnesių, naudingiausia yra ilgesnio laikotarpio partnerystė. Ji leidžia būsimiems specialistams geriau įsigilinti į statybų procesus ir suteikia daugiau progų įrodyti savo vertę. Savo ruožtu įmonė turi daugiau galimybių įvertinti praktikantų potencialą ir galbūt pasiūlyti jiems darbo vietą. Dėl to „YIT Lietuva“ atstovė ragina studentus į praktikas žvelgti kaip į realaus augimo galimybę ir rinktis didžiausią vertę suteikiančius pasiūlymus šiuolaikiškose, į specialistų ugdymą orientuotose įmonėse.
