„Linava“ ir VSAT: vilkikai per pasienį kol kas nevažiuoja – kas nutiko?

„Mes taip pat turim tą pačią informaciją (kaip ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba, VSAT – BNS), kad kol kas nejuda. Nejuda dėl Baltarusijos pusės. Buvo pirma informacija, kad Baltarusijos laiku pradės judėt 9 val. ryte (8 val. Lietuvos laiku – BNS), kol kas neturim“, – BNS sakė E. Mikėnas.
Tačiau, jo duomenimis, apmokėjimas už transporto priemones jau vyksta – ir grynaisiais, ir per elektroninių pinigų įstaigą „Paysera“, ir per partnerius Baltarusijoje.
„Ir vilkikai jau apsimokėję statomi į eilę į pasienį. Dėl kokių priežasčių, aš neužilgo sužinosiu, bet dar truputį ankstoka“, – teigė E. Mikėnas.
Vėliau jis BNS sakė, kad visi vilkikai apmokestinami vienodai – už dešimt parų, nepaisant to, kiek laiko jie praleido aikštelėse.
VSAT atstovas Giedrius Mišutis BNS taip pat patvirtino, per naktį neįvažiavo nė vienas Lietuvoje registruotas krovininis automobilis.
„Per naktį grįžusių (Lietuvos vilkikų – BNS) prieš kokią valandą dar nebuvo nė vieno“, – BNS ketvirtadienį apie 9 val. sakė G. Mišutis.
Pasak jo, per Medininkų pasienio punktą naktį iš Lietuvos išvažiavo trys šalyje registruoti krovininiai automobiliai, tačiau požymių, kad Baltarusijoje įstrigę Lietuvos vilkikai grįžtų, nėra: „Iš pravažiuojančių asmenų gavome informacijos, kad jų nėra Baltarusijos pusėje nei pasienio punktuose, nei kažkur aplink juos.“ Kadangi tik vidurnaktį atidarė, nei eilių, nei labai didelio judėjimo nebuvo. Medininkų pasienio punkte per valandą išvykdavo ir atvykdavo po 10 lengvųjų automobilių, krovininių – dar mažiau. Šalčininkuose skaičiai dar mažesni (...), dar tik pati pradžia, todėl natūralu, kad yra labai nedidelis judėjimas“, – sakė G. Mišutis.
Minskas dar sprendžia dėl vilkikų išleidimo
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas taip pat teigė neturintis informacijos apie grįžusius Lietuvos vilkikus, tačiau, anot jo, Minsko atstovai sprendžia, kaip Lietuvos transportą išleisti iš aikštelių, ar leisti jiems važiuoti per Baltarusijos teritoriją.
„Mano žiniomis, dar nėra įvažiavusių (vilkikų – BNS), bent jau tų, kurie stovėjo aikštelėse prieš gerą valandą. Mes turime informacijos, kad Baltarusijos pusė buvo susirinkusi į kažkokius pasitarimus dėl sprendimų, kaip dabar logistiką sutvarkyti (...). Informacijos turiu, kad sprendimai arba jie dar nėra priimti iš Baltarusijos pusės, arba gal tiesiog nepasiekė mūsų“, – BNS apie apie 11 val. ketvirtadienį sakė P. Drižas.
„Neturiu informacijos, kokiame lygyje Baltarusijoje vyksta susirinkimas“, – pridūrė jis.
Pasak P. Drižo, konkrečios informacijos dėl apmokėjimo už transporto priemonių stovėjimą aikštelėse dar nėra.
„Informacija dėl mokėjimo irgi yra tokia dabar nepatvirtinta, bet sklando tokia žinutė, kad galbūt nebus apmokestinamas visas stovėjimo laikotarpis, o tik paskutinės 10 dienų. Bet kol kas nėra prasidėję konkrečių veiksmų“, – teigė TTLA generalinis sekretorius.
„Linavos“ prezidentas E. Mikėnas BNS vėliau teigė, kad, jo duomenimis, keli vilkikai įvažiavo į Lietuvą per Šalčininkus, tačiau dauguma vis dar neišleidžiami į Lietuvą.
Pasak jo, toliau vyksta apmokėjimo už stovėjimą aikštelėse procedūros, panaikinta anksčiau sudaryta elektroninė eilė.
„Buvo informacija, kad ta eilė elektroninė, kuri buvo sudaryta anksčiau, galios, tai ji panaikinta. Ir dabar statomi į eilę naują tie, kurie apsimoka greičiau. Tai kuo kuo greičiau apsimoka vežėjas, tuo greičiau jį pastato į eilę“, – sakė asociacijos vadovas.
„Taip pat turime informaciją, kad iš Lietuvos autovežis važiavo į į Baltarusiją. Tai Lietuva labai gerai dirba, greitai susiformino, bet įvažiavus į Baltarusiją Baltarusija nežino, kaip forminti, ir stovi tas autovežis. (...) Kažkas ten yra ne taip, kaip turėjo būt, nes Baltarusijos pusė nedirba“, – BNS teigė E. Mikėnas.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
Reaguodamas Lietuvos į sienos uždarymą, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
