„Linava“ prašo reaguoti dėl galimai neteisėtos įdarbinimo paslaugas teikiančių įmonių veiklos

Raštą su tokiais prašymais Seimo Ekonomikos komitetui, Vyriausybės kanceliarijai, Susisiekimo, socialinės apsaugos ir darbo, vidaus reikalų ministerijoms, taip pat Migracijos departamentui ir Valstybinei darbo inspekcijai pasirašė „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

„Pastebėjome tendenciją, kad kai kurios įmonės vairuotojus, tarp jų ir trečiųjų šalių vairuotojus su Lietuvoje išduotais vairuotojo liudijimais perduoda ar išnuomoja kitų ES šalių vežėjams. Turime pagrįstų įtarimų, kad tokia veikla gali užsiimti buvę vairuotojų profsąjungų vadovai, todėl kyla klausimas, kokiu tikslu jie tai galimai daro​. Tai ne tik neigiamai veikia Lietuvos transporto rinką, Lietuvos vežėjų konkurencingumą, bet ir yra nelegalu ir neteisėta“, – sako Z. Buivydas.

Pasak jo, kai kurios Lietuvoje veikiančios įmonės galimai veikia neteisėtai - vairuotojams siūlo darbą Vokietijoje, tačiau iš tikrųjų pervilioja trečiųjų šalių vairuotojus iš kitų Lietuvos įmonių, juos įdarbina ir pasinaudodami jų Lietuvoje išduotais vairuotojo liudijimais išnuomoja Vokietijos vežėjams.

Be to, įtariama, kad dalis „įdarbinimo“ paslaugas neva teikiančių įmonių, vairuotojams išėjus iš darbo, nepasirūpina paimti jiems darbo laikotarpiui išduoto vairuotojo liudijimo ir jo negrąžina Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) ir tokiu būdu darbuotojai neteisėtai dirba užsienyje.

Z. Buivydo teigimu, darbą Vokietijoje siūlančios „įdarbinimo“ įmonės dažniausiai neturi ne tik vilkikų, bet ir Bendrijos licencijos vežti krovinius ir dirba fiktyviai. Tuo tarpu vežėjai investuoja didelius pinigus ir laiką į vairuotojų apmokymą, išnaudoja kvotas, o per tokias fiktyvias įmones lieka ir be resursų, ir be vairuotojų, ir be galimybės gauti daugiau kvotų įdarbinti trečių šalių vairuotojus.

„Prašome atlikti tokių įmonių patikrinimus, ar jos nepadarė Darbo kodekso bei Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pažeidimų bei neleisti tokioms įmonėms, neturinčioms transporto priemonių ir Bendrijos licencijos, įdarbinti vairuotojų“, – sako Z. Buivydas.

Jo teigimu, taip pat prašoma priimti atitinkamus teisės aktus, įpareigojant LTSA leisti vežėjams turėti ne daugiau kaip 3 vairuotojus kiekvienai galiojančiai transporto priemonės licencijos kopijai, tokiu būdu užkertant kelią galimiems piktnaudžiavimams.