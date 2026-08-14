„Linavos“ vadovas: negrįžo apie 100 Minsko sulaikytų vilkikų

Mažesnes įmones vienijančios asociacijos vadovas Erlandas Mikėnas teigia, kad vežėjai dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi į Europos Komisiją (EK) pagalbos prašant Minsko kompensuoti žalą.
Tuo metu 25 didžiąsias įmones vienijančio Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas sako, jog iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos aljanso narių mašinos, ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis.
„Neparvarė visi (vežėjai – BNS), liko apie 100 transporto priemonių (...). Dėl finansinių sunkumų ir, savaime aišku, kad neapsimoka, kai mokesčiai už aikštelę (Baltarusijoje, kur stovėjo sulaikyti vilkikai – BNS) yra didesni negu vertė tos transporto priemonės. Pagrinde liko puspriekabės, bet yra ir vilkikų“, – BNS sakė E. Mikėnas.
Jo teigimu, Baltarusijos vežėjų asociacija „Bamap“ ragina Lietuvos vežėjus atsiimti transporto priemones, jau pusę metų žada jas konfiskuoti: „Gąsdino, kaip konfiskuos, bet kol kas nekonfiskuoja, jos stovi nejudinamos.“
Be to, pasak E. Mikėno, tarp vežėjų buvo pasklidusi nepatvirtinta informacija, kad specialiose aikštelėse palikti Lietuvos vilkikai ir puspriekabės jau yra pardavinėjami vietinių.
Savo ruožtu TTLA – Minskas buvo sulaikęs iki 300 jos įmonių vilkikų – vadovas sako, jog, tikėtina, kad visi jie grįžo į Lietuvą.
„Neturiu patvirtinimų jokių, bet jeigu iš narių nieks nesikreipia, reiškia, suprantu, kad visiems viskas ok ir grįžo. Mes tos temos, žinokite, nebekėlėme, nebeįdomu faktiškai buvo, tai suprantu, kad susitvarkė visi ir grįžo“, – BNS teigė P. Drižas.
Kaip rašė BNS, pirmieji maždaug keturis mėnesius specialiose aikštelėse Baltarusijoje stovėję Lietuvos įmonių vilkikai sieną kirto kovo viduryje, leidus Baltarusijos autoritariniam prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai.
Skelbta, kad transporto priemonės galės išvykti, kai iš vežėjų bus gauti mokėjimai už jų saugojimą specialiose aikštelėse. Baltarusijos institucijos skelbė, kad šis mokestis yra „kelis kartus mažesnis“ nei anksčiau Minsko nustatyta 120 eurų už parą rinkliava.
Klausimas dėl nuostolių atlyginimo – atviras
Kilus vilkikų krizei vežėjai pasigedo Lietuvos valdžios pagalbos – protestavo Vilniuje ir svarstė galimybę teikti Vyriausybei ieškinį dėl nuostolių kompensavimo. Vėliau jie kalbėjo, kad žalą kompensuoti turėtų Baltarusija.
Minskui paleidus sulaikytas mašinas vežėjai teigė, kad prioritetas yra jas susigrąžinti ir tik vėliau aiškintis, kas turėtų kompensuoti nuostolius. E. Mikėnas pernai gruodį BNS sakė, kad vežėjų nuostoliai artėja prie 100 mln. eurų.
„Linavos“ vadovas dabar teigia, kad „nėra vienos skaičiavimo metodikos“, todėl kol kas vežėjų nuostoliai nėra suskaičiuoti. Anot jo, viskas priklausys nuo jų aktyvumo.
„Kol kas vežėjai taip ramiai reaguoja, nebekelia tų bangų, kadangi nuostoliai patirti, mūsų valstybė neparodė tokio geranoriškumo kompensuoti, tai viskas aprimo ir nekelia tokių didelių kažkokių reikalavimų, – BNS sakė E. Mikėnas. – Nemanau, kad taip ir liks, manau, kad tas klausimas bus keliamas, bet kol kas ramybė, vasara.“
Šita Baltarusijos krizė Lietuvai atnešė nuostolių, nes mes kiek metų dirbome tuo klausimu, kad būtume tranzitinė valstybė ir mes praradome tranzitinės valstybės statusą.
Kaip rašė BNS, „Linava“ kovo pradžioje kreipėsi į EK dėl įstrigusių transporto priemonių bei patirtos žalos – tuomet EK teigė, kad jų sulaikymas neturi pagrįsto teisinio pagrindo.
Pasak E. Mikėno, vasaros viduryje asociacija vėl kreipėsi į EK dėl nuostolių, bet atsakymo dar negavo.
Savo ruožtu TTLA generalinis sekretorius sako, jog aljansas neskaičiavo, kiek nuostolių patyrė keturis mėnesius Baltarusijoje prastovėję vežėjai.
„Nieko mes nebeskaičiavome, pas mus kiti visai prioritetai, kitos temos. Nepriėjome prie to, tiesą sakant. Nariai nesikreipė, mes patys ir nekeliame to klausimo“, – sakė P. Drižas.
Jo teigimu, dar nėra nuspręsta, ar aljanso vežėjai sieks žalos atlyginimo iš Baltarusijos: „Nesvarstome apie tai dar.“
„Lietuva prarado tranzitinės šalies statusą“
Pasak E. Mikėno, po šios krizės gerokai sumažėjo krovinių srautai iš Lietuvos į Baltarusiją.
„Tas darbas su Baltarusija sumažėjęs praktiškai iki minimumo, jo nėra (...). Žymiai sumažėjęs srautas, kadangi klientai negali laukti, kol mes išsispręsime sienų problemas, tai perkelia savo srautus per Lenkijos terminalus ir pagrinde šiuo metu daugiausia srautai vyksta iš Lenkijos“, – BNS aiškino jis.
„Linavos“ vadovo teigimu, Lietuva yra aplenkiama, o dalis vežėjų buvo priversti nutraukti darbą arba persiorientavo į Vakarų rinkas: „Šita Baltarusijos krizė Lietuvai atnešė nuostolių, nes mes kiek metų dirbome tuo klausimu, kad būtume tranzitinė valstybė ir mes praradome tranzitinės valstybės statusą.“
E. Mikėnas sakė neturintis tikslių duomenų apie dėl to bankrutavusias įmones, bet, anot jo, „faktas, kad tokių yra“.
„Vieni paprasčiausiai išsiparduoda turtą ir nebetęsia veiklos, o kitiems priverstinai yra iškeliamas bankrotas. Yra tokių įmonių, bet dauguma kažkaip susitvarko, užbaigia transporto verslą ir nebedirba“, – BNS aiškino E. Mikėnas.
BNS rašė, kad Minsko režimas lietuviškas mašinas sulaikė pernai spalį Lietuvai laikinai uždarius sieną dėl kontrabandinių balionų srautų, kurie iš Baltarusijos skrido į Lietuvą, ne kartą stabdė Vilniaus oro uosto darbą. Nors siena vėliau buvo atverta, Minskas vis tiek vilkikų neišleido iš šalies, nukreipė juos į specialias aikšteles grasindamas konfiskuoti.
Lietuva tuomet bandė išsiaiškinti Minsko sulaikytų Lietuvos vilkikų ir puspriekabių problemos mastą, o institucijos ir vežėjai pateikė skirtingus skaičius – nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių.
E. Mikėnas nuo vilkikų krizės pradžios tikino, kad bendras Baltarusijoje įstrigusių transporto priemonių skaičius yra apie 4 tūkst., iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai. TTLA teigimu, Minskas iš viso buvo sulaikęs apie 1 tūkst. vilkikų ir puspriekabių.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra teigęs, kad kol nėra aiškių skaičių, kiek vilkikų buvo įstrigę Baltarusijoje, anksti kalbėti apie nuostolių kompensavimą vežėjams.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys balandį tikino, kad dėl sulaikytų vilkikų dialogas su ES vyksta nuolat siekiant Minsko atsakomybės.
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